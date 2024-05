Szał na wakacje w tym kraju. Polacy "niespodzianką roku"

- Wygląda na to, że w tym roku podniesiemy poprzeczkę jeszcze wyżej. Mamy do czynienia z najlepszym okresem wczesnych rezerwacji w naszej historii. Obserwujemy również niewiarygodny napływ rezerwacji z rynku krajowego. Czeka nas wyjątkowy sezon - ocenił Kaan Kavaloglu, cytowany przez portal turkiyetravelnews.com.

Podkreślił, że oczekiwania co do tegorocznego wyniku są "dość wysokie". - Biorąc pod uwagę obecny silny popyt, spodziewamy się pełnego obłożenia w wielu miejscach przez cały sezon - stwierdził Kaan Kavaloglu.

Polacy wybierają wakacje w Turcji

Jak wynika z analizy, ponad jedna trzecia turystów (34,3 proc.) w tym czasie wybierze się właśnie do Turcji. Oznacza to wzrost o 4,5 punktu procentowego w porównaniu do analogicznego okresu przed rokiem (29,8 proc.). Drugie miejsce należy do Grecji, która zanotowała jednak spadek odsetka turystów - z 22,7 proc. w 2023 roku do 18,4 proc. w tym roku.