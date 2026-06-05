Turystyka Turcja walczy z tytoniem. Cztery plaże w Antalyi z zakazem palenia Wiktor Knowski |

Interwencja nad Odrą we Wrocławiu. Turyści pływali w rzece Źródło wideo: Dolnośląskie WOPR Źródło zdj. gł.: stock.adobe.com

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Od piątku palenie będzie całkowicie zabronione na plażach Lara, Belek, Camyuva i Beach Park. Władze prowincji ogłosiły cztery plaże "strefami wolnymi od dymu tytoniowego", mając na celu w szczególności ochronę dzieci przed biernym paleniem i zapewnienie plażom świeżego powietrza - pisze turecka prasa.

Turcja chce zrezygnować z tytoniu

Portal Haberler zauważył, że decyzja podjęta w Antalyi stanowi również sygnał znacznie szerszego planu ograniczenia konsumpcji tytoniu, nad którym pracuje tureckie ministerstwo zdrowia. Przygotowywany projekt ustawy, który znajduje się w końcowej fazie, zakłada rozszerzenie strefy wolnej od dymu tytoniowego na wszystkie przestrzenie publiczne w Turcji.

W celach projektu wskazano też plan całkowitego zaprzestania sprzedaży wyrobów tytoniowych w granicach kraju od 1 stycznia 2040 roku.

Projekt proponuje też zaostrzenie kar za naruszenia: osoby przyłapane na paleniu w miejscach objętych zakazem obecnie podlegają grzywnie w wysokości 1764 lir tureckich (około 140 złotych), a zgodnie z proponowanymi przepisami kara ta wzrosłaby do pięć tysięcy lir (około 390 zł).

Przedsiębiorstwa naruszające przepisy mogą zostać ukarane grzywną w wysokości od pięciu tysięcy do 10 milionów lir (około 790 tys. zł), a także cofnięciem koncesji.

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