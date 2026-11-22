Turystyka Szykuje się paraliż lotniska. Port "spodziewa się poważnych zakłóceń" Oprac. Wiktor Knowski |

Ewakuacja wieży kontroli lotów w Rzeszowie. Komentarze ekspertów Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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W poniedziałek, 23 listopada 2026 roku podróżujący do lub z lotniska Zaventem w Brukseli muszą przygotować się na znaczne utrudnienia.

"Lotnisko w Brukseli niestety spodziewa się poważnych zakłóceń w działaniu portu tego dnia" - napisano w komunikacie, dodając, że część kontrolerów lotów zapowiedziała udział w proteście.

#UnionAction 23 November ⚠️ The majority of the flights on that day will unfortunately be #cancelled due to the participation of some skeyes air traffic control staff in the national demonstration. Public transport to/from #brusselsairport will be affected as well. We apologise… pic.twitter.com/ybSVFsjUDd — Brussels Airport (@BrusselsAirport) November 21, 2026 Rozwiń

Lotnisko Zaventem w Brukseli odwołuje loty

Port lotniczy ostrzegł również, że "większość lotów do i z Brukseli będzie musiała zostać odwołana", a linie lotnicze skontaktują się z pasażerami, by poinformować ich o alternatywnych połączeniach. W komunikacie dodano, że można się także spodziewać zakłóceń w kursowaniu transportu publicznego.

>>> Ewakuacja wieży kontroli lotów. Komentarze ekspertów

W poniedziałek ma się odbyć w Brukseli demonstracja przeciw cięciom w budżecie socjalnym, o których zdecydował rząd premiera Barta De Wevera. Spodziewany jest udział tysięcy ludzi.