Szykuje się paraliż lotniska. Port "spodziewa się poważnych zakłóceń"
W poniedziałek, 23 listopada 2026 roku podróżujący do lub z lotniska Zaventem w Brukseli muszą przygotować się na znaczne utrudnienia.
"Lotnisko w Brukseli niestety spodziewa się poważnych zakłóceń w działaniu portu tego dnia" - napisano w komunikacie, dodając, że część kontrolerów lotów zapowiedziała udział w proteście.
Lotnisko Zaventem w Brukseli odwołuje loty
Port lotniczy ostrzegł również, że "większość lotów do i z Brukseli będzie musiała zostać odwołana", a linie lotnicze skontaktują się z pasażerami, by poinformować ich o alternatywnych połączeniach. W komunikacie dodano, że można się także spodziewać zakłóceń w kursowaniu transportu publicznego.
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W poniedziałek ma się odbyć w Brukseli demonstracja przeciw cięciom w budżecie socjalnym, o których zdecydował rząd premiera Barta De Wevera. Spodziewany jest udział tysięcy ludzi.