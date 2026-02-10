Logo TVN24
Opady marznące wkroczą do Polski. Widać je na mapach
Turystyka

"Zakochane na śmierć". Fatum turystyki ostatniej szansy

Szwajcaria, góry, lodowce
Topnienie lodowca na Alasce od lipca do sierpnia 2025 roku
Źródło: Reuters
Lodowce topnieją, a coraz większym zagrożeniem staje się turystyka ostatniej szansy - pisze portal Swiss Info. Specjaliści ostrzegają, że krajobrazy lodowcowe mogą zostać "zakochane na śmierć".

Świadomość zmian klimatu rośnie i jest coraz więcej śladów o tym świadczących. Tak zwana turystyka ostatniej szansy ma nieodwracalny wpływ na nasze otoczenie - przyciąga ludzi, którzy chcą pożegnać znikające krajobrazy.

Ofiarami tego trendu stają się lodowce - teraz to ważne cele turystyczne, miejsca zbiorowej żałoby i symbole znaczenia politycznego - uważają badacze w raporcie opublikowanym w magazynie "Nature Climate Change".

Turystyka lodowcowa

Jak wskazują badacze, najczęściej odwiedzane lodowce przyciągają obecnie ponad 14 milionów turystów rocznie. Branża turystyczna wykorzystuje to zainteresowanie, jednak wiele stosowanych przez nią strategii adaptacyjnych może przynieść więcej szkody niż pożytku.

Krótkoterminowe rozwiązania techniczne - takie jak pokrycie lodowców materiałami ochronnymi, rozbudowa infrastruktury czy zwiększenie dostępu helikopterów - mogą zwiększyć emisję dwutlenku węgla i pogłębić degradację środowiska. Autorzy zaapelowali o dalsze badania i bardziej przemyślaną politykę dotyczącą turystyki lodowcowej.

Straciliśmy miliardy ton lodu

Lodowce należą do najważniejszych ekosystemów Ziemi. Występujące na każdym kontynencie, magazynują około 70 proc. światowych zasobów słodkiej wody, gromadzonej przez lód w chłodniejszych miesiącach i uwalnianej w cieplejszych porach roku. Znikanie lodowców zagraża warunkom życia około dwóch miliardów ludzi. Od 2000 do 2023 r. lodowce traciły rocznie średnio 273 miliardy ton lodu. Glacjolodzy przewidują, że do 2041 r. z powierzchni Ziemi może znikać ok. 2 tys. lodowców rocznie. Lodowce w Alpach mogą zniknąć w ciągu najbliższych dwóch dekad.

Opracował Jan Sowa/kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Turystykaglobalne ocieplenieLodowce
