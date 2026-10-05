Symboliczna granica przekroczona. Tylu pasażerów obsłużyło lotnisko w Radomiu
We wrześniu na radomskim lotnisku zrealizowano 235 operacji lotniczych. W ramach regularnego i czarterowego ruchu pasażerskiego wykonano 106 operacji, z których skorzystało 18 318 podróżnych. Pasażerowie latali m.in. do Antalyi, Tel Awiwu, Rzymu, Prewezy, Naksos, Hurghady, Tirany, Burgas oraz Larnaki.
Radom przekroczył granicę
Jak poinformowały w comiesięcznym komunikacie PPL, poza ruchem pasażerskim z lotniska w Radomiu wykonano 104 operacje szkolne i lotnictwa ogólnego. Kolejnych 25 operacji przypadło na pozostały ruch lotniczy, w tym m.in. czartery specjalne, rejsy rządowe oraz przebazowania.
Istotnym elementem rozwoju portu jest zawarte we wrześniu porozumienie pomiędzy Polskimi Portami Lotniczymi a Gminą Miasta Radom, które ma na celu stworzenie stabilnych ram współpracy i pozyskanie nowych inwestorów w ramach strategii hybrydowej, zakładającej dywersyfikację źródeł przychodów i rozwój działalności wykraczającej poza obsługę ruchu pasażerskiego.
Nowe inwestycje
Wśród planowanych kierunków rozwoju znajdują się m.in.: usługi MRO (obsługa techniczna statków powietrznych), infrastruktura cargo, działalność szkół lotniczych. PPL prowadzi rozmowy z podmiotami z branży technicznej, logistycznej i szkoleniowej zainteresowanymi realizacją inwestycji na terenie lotniska.
Lotnisko Warszawa-Radom zostało otwarte po gruntownej rozbudowie w kwietniu 2023 r. W lutym br. PPL zaprezentowały nową strategię do 2030 r., zakładającą model hybrydowy łączący loty czarterowe, tanie linie, cargo, MRO oraz General Aviation, co ma na celu dywersyfikację przychodów i poprawę wyników finansowych spółki, która w 2025 r. zanotowała ponad 40 mln zł straty.
Od początku 2026 r. z radomskiego terminala skorzystało już blisko 104 tys. podróżnych.
Dla porównania - we wrześniu Lotnisko Chopina w Warszawie przekazało, że w sierpniu 2026 port odprawił dokładnie 2 710 369 pasażerów. Rekordowym dniem była niedziela - 16 sierpnia - kiedy odprawiono 96 745 podróżnych. Od początku roku Lotnisko Chopina odprawiło 17 251 150 osób.