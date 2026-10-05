Turystyka Symboliczna granica przekroczona. Tylu pasażerów obsłużyło lotnisko w Radomiu Oprac. Paulina Karpińska |

Turyści je uwielbiają. Najatrakcyjniejsze metropolie świata Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: fot. DK/Biuro Prasowe PPL

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We wrześniu na radomskim lotnisku zrealizowano 235 operacji lotniczych. W ramach regularnego i czarterowego ruchu pasażerskiego wykonano 106 operacji, z których skorzystało 18 318 podróżnych. Pasażerowie latali m.in. do Antalyi, Tel Awiwu, Rzymu, Prewezy, Naksos, Hurghady, Tirany, Burgas oraz Larnaki.

✈️ Podsumowanie września na Lotnisku Warszawa-Radom.



📆 W ubiegłym miesiącu z naszego lotniska skorzystało 18 490 podróżnych, co oznacza wzrost o 41% w porównaniu z wrześniem ubiegłego roku!



🏆 Tym samym, jeszcze przed rozpoczęciem sezonu zimowego, przekroczyliśmy ważny kamień… pic.twitter.com/GaQDE04KSr — Polskie Porty Lotnicze S.A. (@Porty_Lotnicze) October 5, 2026 Rozwiń

Radom przekroczył granicę

Jak poinformowały w comiesięcznym komunikacie PPL, poza ruchem pasażerskim z lotniska w Radomiu wykonano 104 operacje szkolne i lotnictwa ogólnego. Kolejnych 25 operacji przypadło na pozostały ruch lotniczy, w tym m.in. czartery specjalne, rejsy rządowe oraz przebazowania.

Istotnym elementem rozwoju portu jest zawarte we wrześniu porozumienie pomiędzy Polskimi Portami Lotniczymi a Gminą Miasta Radom, które ma na celu stworzenie stabilnych ram współpracy i pozyskanie nowych inwestorów w ramach strategii hybrydowej, zakładającej dywersyfikację źródeł przychodów i rozwój działalności wykraczającej poza obsługę ruchu pasażerskiego.

Nowe inwestycje

Wśród planowanych kierunków rozwoju znajdują się m.in.: usługi MRO (obsługa techniczna statków powietrznych), infrastruktura cargo, działalność szkół lotniczych. PPL prowadzi rozmowy z podmiotami z branży technicznej, logistycznej i szkoleniowej zainteresowanymi realizacją inwestycji na terenie lotniska.

Lotnisko Warszawa-Radom zostało otwarte po gruntownej rozbudowie w kwietniu 2023 r. W lutym br. PPL zaprezentowały nową strategię do 2030 r., zakładającą model hybrydowy łączący loty czarterowe, tanie linie, cargo, MRO oraz General Aviation, co ma na celu dywersyfikację przychodów i poprawę wyników finansowych spółki, która w 2025 r. zanotowała ponad 40 mln zł straty.

Od początku 2026 r. z radomskiego terminala skorzystało już blisko 104 tys. podróżnych.

Dla porównania - we wrześniu Lotnisko Chopina w Warszawie przekazało, że w sierpniu 2026 port odprawił dokładnie 2 710 369 pasażerów. Rekordowym dniem była niedziela - 16 sierpnia - kiedy odprawiono 96 745 podróżnych. Od początku roku Lotnisko Chopina odprawiło 17 251 150 osób.