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Symboliczna granica przekroczona. Tylu pasażerów obsłużyło lotnisko w Radomiu

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Lotnisko w Radomiu
Turyści je uwielbiają. Najatrakcyjniejsze metropolie świata
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: fot. DK/Biuro Prasowe PPL
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Lotnisko Warszawa-Radom we wrześniu 2026 roku obsłużyło o ponad 40 procent więcej pasażerów niż rok wcześniej - podały Polskie Porty Lotnicze. Co więcej, port przekroczył granicę 100 tysięcy podróżnych w tym roku.

We wrześniu na radomskim lotnisku zrealizowano 235 operacji lotniczych. W ramach regularnego i czarterowego ruchu pasażerskiego wykonano 106 operacji, z których skorzystało 18 318 podróżnych. Pasażerowie latali m.in. do Antalyi, Tel Awiwu, Rzymu, Prewezy, Naksos, Hurghady, Tirany, Burgas oraz Larnaki.

Radom przekroczył granicę

Jak poinformowały w comiesięcznym komunikacie PPL, poza ruchem pasażerskim z lotniska w Radomiu wykonano 104 operacje szkolne i lotnictwa ogólnego. Kolejnych 25 operacji przypadło na pozostały ruch lotniczy, w tym m.in. czartery specjalne, rejsy rządowe oraz przebazowania.

Istotnym elementem rozwoju portu jest zawarte we wrześniu porozumienie pomiędzy Polskimi Portami Lotniczymi a Gminą Miasta Radom, które ma na celu stworzenie stabilnych ram współpracy i pozyskanie nowych inwestorów w ramach strategii hybrydowej, zakładającej dywersyfikację źródeł przychodów i rozwój działalności wykraczającej poza obsługę ruchu pasażerskiego.

Nowe inwestycje

Wśród planowanych kierunków rozwoju znajdują się m.in.: usługi MRO (obsługa techniczna statków powietrznych), infrastruktura cargo, działalność szkół lotniczych. PPL prowadzi rozmowy z podmiotami z branży technicznej, logistycznej i szkoleniowej zainteresowanymi realizacją inwestycji na terenie lotniska.

Lotnisko Warszawa-Radom zostało otwarte po gruntownej rozbudowie w kwietniu 2023 r. W lutym br. PPL zaprezentowały nową strategię do 2030 r., zakładającą model hybrydowy łączący loty czarterowe, tanie linie, cargo, MRO oraz General Aviation, co ma na celu dywersyfikację przychodów i poprawę wyników finansowych spółki, która w 2025 r. zanotowała ponad 40 mln zł straty.

Od początku 2026 r. z radomskiego terminala skorzystało już blisko 104 tys. podróżnych.

Dla porównania - we wrześniu Lotnisko Chopina w Warszawie przekazało, że w sierpniu 2026 port odprawił dokładnie 2 710 369 pasażerów. Rekordowym dniem była niedziela - 16 sierpnia - kiedy odprawiono 96 745 podróżnych. Od początku roku Lotnisko Chopina odprawiło 17 251 150 osób.

Źródło: PAP
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Tagi:
lotnisko Warszawa-RadomPolskie Porty Lotnicze
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