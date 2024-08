Władze Sycylii walczą z pamiątkami. Chodzi o "godny wizerunek" wyspy

Władze Sycylii zwróciły się z prośbą do zarządców lokalnych lotnisk o usunięcie ze zlokalizowanych na ich terenie sklepów pamiątek nawiązujących do mafii. Wcześniej analogiczny apel skierowały one również do armatorów promów i statków. Zarządzenie w sprawie tego typu gadżetów wydał też ostatnio burmistrz miast Agrigento. Jego decyzję wsparli liczni samorządowcy.