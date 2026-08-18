Turystyka Osiem dni bez lotów. Branża liczy milionowe straty Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Aktywność Etny powoduje utrudnienia na lotnisku w Katanii Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: elesi/Shutterstock

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Stowarzyszenie Assoesercenti oszacowało straty na podstawie danych dotyczących blokady ruchu na największym lotnisku Sycylii. Utrudnienia, które przypadły na szczyt sezonu wakacyjnego, zakończyły się 15 sierpnia.

Jak podkreślono w opublikowanym we wtorek raporcie, konsekwencje odwołanych lub skróconych pobytów tysięcy turystów z całego świata odczuły nie tylko hotele, lecz także restauracje, firmy transportowe, handel oraz inne sektory usług związanych z turystyką.

Straciła cała branża turystyczna

- Dane te ukazują jasno, że kryzys nie dotyczył wyłącznie lotniska ani tylko hoteli. Kiedy turysta nie przyjeżdża na Sycylię, przepada nie tylko rezerwacja pokoju, ale również kolacja w restauracji, przejazd samochodem z kierowcą lub taksówką, wynajem samochodu, wycieczka, usługa przewodnika oraz zakupy w sklepach - powiedział Ansie prezes organizacji przedsiębiorców Salvo Politino.

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Politino podkreślił, że konieczne jest opracowanie protokołu działań na wypadek kolejnych sytuacji kryzysowych związanych z aktywnością Etny.

- Nie możemy powstrzymać Etny przed erupcją, ale możemy sprawić, by każde zagrożenie naturalne nie przekształcało się automatycznie w kryzys gospodarczy dla tysięcy sycylijskich przedsiębiorstw - dodał rozmówca włoskiej agencji.

Dyrekcja lotniska w Katanii przyznała wcześniej, że był to największy kryzys w tym porcie lotniczym od 20 lat.