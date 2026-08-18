Osiem dni bez lotów. Branża liczy milionowe straty
Stowarzyszenie Assoesercenti oszacowało straty na podstawie danych dotyczących blokady ruchu na największym lotnisku Sycylii. Utrudnienia, które przypadły na szczyt sezonu wakacyjnego, zakończyły się 15 sierpnia.
Jak podkreślono w opublikowanym we wtorek raporcie, konsekwencje odwołanych lub skróconych pobytów tysięcy turystów z całego świata odczuły nie tylko hotele, lecz także restauracje, firmy transportowe, handel oraz inne sektory usług związanych z turystyką.
Straciła cała branża turystyczna
- Dane te ukazują jasno, że kryzys nie dotyczył wyłącznie lotniska ani tylko hoteli. Kiedy turysta nie przyjeżdża na Sycylię, przepada nie tylko rezerwacja pokoju, ale również kolacja w restauracji, przejazd samochodem z kierowcą lub taksówką, wynajem samochodu, wycieczka, usługa przewodnika oraz zakupy w sklepach - powiedział Ansie prezes organizacji przedsiębiorców Salvo Politino.
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Politino podkreślił, że konieczne jest opracowanie protokołu działań na wypadek kolejnych sytuacji kryzysowych związanych z aktywnością Etny.
- Nie możemy powstrzymać Etny przed erupcją, ale możemy sprawić, by każde zagrożenie naturalne nie przekształcało się automatycznie w kryzys gospodarczy dla tysięcy sycylijskich przedsiębiorstw - dodał rozmówca włoskiej agencji.
Dyrekcja lotniska w Katanii przyznała wcześniej, że był to największy kryzys w tym porcie lotniczym od 20 lat.