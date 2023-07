Odwołano ponad 300 lotów. Na liście połączenia do Polski

W środę w Holandii spodziewane są silne porywy wiatru do 120 kilometrów na godzinę. Tamtejszy instytut meteorologii wydał ostrzeżenie o burzy - oznaczone najwyższym, czerwonym kolorem - dla dużej części kraju. "(...) spodziewane jest połączenie silnego wiatru, deszczu i słabej widoczności. Najnowsza prognoza pogody oznacza, że w godzinach 9.00-15.00 możliwy będzie bardzo ograniczony ruch lotniczy. Oznacza to, że zarówno przyloty, jak i odloty będą odwoływane i opóźniane" - czytamy w komunikacie na stronie lotniska Schiphol.

Lotnisko Schiphol - loty z i do Polski

Według agencji informacyjnej ANP odwołano około 300 połączeń. Odwołany został m.in. poranny lot ze stolicy Holandii do Warszawy, obsługiwany przez KLM. Wylot był planowany na godzinę 9.45. Odwołano też obsługiwany przez holenderskiego przewoźnika lot do Wrocławia, o godzinie 11.50.

Z opóźnieniem ma się odbyć lot do Gdańska. Zgodnie z rozkładem, samolot miał wystartować o godzinie 9.35, nowa planowa godzina to 10.30. Na tablicy odlotów pozostaje rejs do Warszawy, obsługiwany przez Polskie Linie Lotnicze LOT. Według rozkładu, samolot ma wystartować o godzinie 10.25. Ponadto ma się odbyć lot do Poznania, obsługiwany przez KLM, o godzinie 12.05.