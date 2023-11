Lotnisko w Rzeszowie śrubuje rekord. Przekroczono kolejną granicę

Port lotniczy Rzeszów-Jasionka odprawił we wtorek pasażera numer 900 tysięcy w bieżącym roku. To rekordowy wynik w historii podkarpackiego lotniska.

Jak poinformował we wtorek prezes portu Adam Hamryszczak, odprawienie w roku kalendarzowym 900-tysięcznego pasażera "to ważny moment w rozwoju" lotniska. Pasażer odleciał samolotem Lufthansa do Monachium.