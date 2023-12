Znikają kolejne trasy. Ryanair ogłosił cięcia z Modlina

"Wprowadzone dziś cięcia, w połączeniu z 20-proc. redukcją ogłoszoną przez linię we wrześniu tego roku, spowodowały utratę 15 bezpośrednich połączeń z Modlina do głównych miast europejskich, a także zmniejszenie liczby lotów na kolejnych 16 trasach" - czytamy w komunikacie irlandzkiej linii lotniczej. Część ze skasowanych tras zostanie przeniesionych na Lotnisko Chopina w Warszawie. Zgodnie z zapowiedziami, dotyczy to Bolonii, Liverpoolu, Neapolu i Wiednia.