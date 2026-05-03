Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Turystyka

Gigant lotniczy apeluje do polskiego rządu. "Spóźniają się na swoje loty"

shutterstock_2534617095 (1)_1
Kryzys paliwowy. Problemy linii lotniczych
Źródło: TVN24
Linie lotnicze Ryanair zwróciły się do polskiego rządu z apelem o wstrzymanie wdrażania unijnego systemu kontroli paszportowej. "Czas oczekiwania w kolejkach dla pasażerów przekracza już 1–2 godziny na lotniskach w Krakowie i Katowicach, gdzie brak personelu i awarie systemów nadal powodują niepotrzebne utrudnienia dla naszych pasażerów" - argumentuje Ryanair.

- Rządy w całej Europie próbują wdrożyć niedopracowany system informatyczny w samym środku najbardziej ruchliwego sezonu turystycznego w roku, a pasażerowie ponoszą tego konsekwencje, zmuszeni do stania w wielogodzinnych kolejkach do kontroli paszportowej, a w niektórych przypadkach nawet do utraty lotów - stwierdził Neal McMahon, dyrektor Operacyjny linii Ryanair, cytowany w komunikacie Ryanaira.

Chodzi o system wjazdu/wyjazdu (Entry/Exit System; EES), który docelowo ma zastąpić tradycyjne stemplowanie paszportów osób przyjeżdżających do UE z krajów trzecich.

Dłuższe czekanie na lotnisku. Problem z nowym systemem
Dowiedz się więcej:

Dłuższe czekanie na lotnisku. Problem z nowym systemem

Apel Ryanair do polskiego rządu

W związku z tym Ryanair - jak poinformował w komunikacie - zwrócił się w czwartek 30 kwietnia "do polskiego rządu z apelem o wstrzymanie wdrażania unijnego systemu kontroli paszportowej przy wjeździe i wyjeździe (EES) do września".  

W ocenie linii lotniczej, "mimo że od ponad trzech lat wiadomo było, iż system EES zacznie w pełni funkcjonować od 10 kwietnia 2026 r., polskie władze nie zadbały o odpowiednią obsadę kadrową, gotowość systemu ani o zainstalowanie kiosków".

Jak zaznacza "inne kraje UE przyjmują bardziej pragmatyczne podejście - na przykład Grecja, gdzie rząd zawiesił system EES do września, aby poradzić sobie z letnimi szczytami obciążenia".

"Linie lotnicze Ryanair zwróciły się pisemnie do rządów wszystkich 29 krajów objętych systemem EES - w tym do ministra Marcina Kierwińskiego - wzywając je do zawieszenia systemu EES do września - tak jak uczyniła to już Grecja - oraz do zapewnienia pasażerom sprawnego funkcjonowania lotnisk w okresie letnim" - czytamy.

Gwałtowny wzrost cen, odwołane połączenia. Czy polecimy na wakacje?
Dowiedz się więcej:

Gwałtowny wzrost cen, odwołane połączenia. Czy polecimy na wakacje?

Ryanair: pasażerowie spóźniają się na swoje loty

Jak argumentuje Rynair obecnie "pasażerowie muszą znosić długie kolejki do kontroli paszportowej, a w niektórych przypadkach spóźniają się na swoje loty".

Jak dodaje, "czas oczekiwania w kolejkach dla pasażerów przekracza już 1–2 godziny na lotniskach w Krakowie i Katowicach, gdzie brak personelu i awarie systemów nadal powodują niepotrzebne utrudnienia dla naszych pasażerów" - czytamy.

- Rozwiązanie jest proste i zostało już przewidziane w prawie unijnym (rozporządzenie UE nr 2025/1534) - rządy powinny zawiesić system EES do września, kiedy to minie szczyt sezonu letniego, tak jak uczyniła to Grecja. Pozwoliłoby to pasażerom - z których wielu podróżuje z małymi dziećmi - na sprawniejszą obsługę na lotniskach podczas letnich wakacji - stwierdził McMahon.

Redakcja biznesowa tvn24.pl skierowała do rzecznika rządu prośbę o komentarz, jednak do momentu publikacji nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Gigant likwiduje ponad milion miejsc. "Ci głupi politycy"
Dowiedz się więcej:

Gigant likwiduje ponad milion miejsc. "Ci głupi politycy"

Ze świata

Entry/Exit System

Entry/Exit System to nowy europejski system zarządzania granicami umożliwiający rejestrowanie obywateli państw spoza Unii, udających się na krótki pobyt na terenie UE, za każdym razem, gdy przekraczają granice zewnętrzne 29 krajów europejskich.

Dzięki EES ma być wiadomo, kto, gdzie i kiedy wjeżdża do Unii Europejskiej. System umożliwi skuteczniejszą identyfikację osób stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa, osób przekraczających dozwolony okres pobytu oraz zapobieganie oszustwom związanym z tożsamością i dokumentami.

Kraje europejskie, które stosują EES to: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Islandia, Królestwo Niderlandów, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Republika Czeska, Rumunia, Szwajcaria, Szwecja, Słowacja, Słowenia, Węgry, Włochy i Łotwa.

OGLĄDAJ: TVN24
pc

TVN24
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: ShapikMedia / Shutterstock.com

Udostępnij:
Tagi:
RyanairRząd
Zobacz także:
ropa
Więcej ropy na rynku. Kraje OPEC+ zmieniają plany
Ze świata
shutterstock_2712770827_1
Popularny suplement diety z pestycydem. "Ryzyko dla zdrowia"
Handel
Kalifornia, droga, samochody, USA shutterstock_1738500128_1
Mandaty dla aut bez kierowcy. Zmieniają przepisy
Moto
lotto shutterstock_2243440457
12 milionów do wygrania w Lotto
Paliwa benzyna
Maksymalne ceny paliw na majówkę. Ile zapłacimy w sobotę?
Moto
samochody autostrada korek shutterstock_1576003183
Jedyne województwo w kraju ze spadkiem ruchu drogowego
Moto
shutterstock_2635718677
Kupili ropę od Rosji. Tankowiec z ładunkiem jest w drodze
Ze świata
sztuczna inteligencja, AI, roboty, technologia
Chiński sąd wydał wyrok w sprawie zwolnienia pracownika zastąpionego przez AI
Tech
Sztuczna inteligencja
Jest porozumienie Pentagonu z gigantami technologicznymi
Tech
shutterstock_1441556897
Tania linia lotnicza ogłasza upadłość. Pierwsza ofiara wojny z Iranem
Turystyka
Iran
Miliardowe straty Iranu na ropie. "Działa z pełną siłą"
Ze świata
Donald Trump
Trump o cenach ropy: myślałem, że będzie dużo, dużo droższa
Ze świata
W losowaniu loterii Eurojackpot 11 października 2019 roku nie padła główna wygrana
Rośnie kumulacja w Eurojackpot
Pieniądze
sklep
Czy 2 maja sklepy będą otwarte?
Handel
fabryka samochodów, aut
Groźba Trumpa "nie do przyjęcia". UE odpowiada
Moto
Prezydent USA Donald Trump
Trump uderza w UE. "Z przyjemnością informuję..."
TVN24
Sad zniszczony przez mróz w miejscowości Zakrzów
"Dla sadownictwa to jest katastrofa". Nawet stuprocentowe straty
Pekin
Tylko im nie Chiny nie zniosły ceł. Kara za stosunki dyplomatyczne
Ze świata
smartfon shutterstock_449254483
Nowa opłata od smartfonów, tabletów i komputerów. "Pożegnaliśmy lata 90."
Tech
krowy shutterstock_2133513775
Kontrowersyjna umowa weszła w życie. Rolnicy pełni obaw
Handel
Elon Musk (30.04.2026)
Musk pozywa Open Al. Miliarder przyznał, że nie doczytał umowy
Tech
apple store sklep szanghaj shutterstock_2708767727
Gigant technologiczny zaskakuje wynikami
Rynki
Giełda, Wall Street i Trump
Giełdy w USA ostro w górę. Tak dobrego kwietnia nie było od ponad pięciu lat
Rynki
Hawana, Kuba
Kończy się rosyjska ropa, w kraju zaczyna brakować prądu
Ze świata
lotto shutterstock_2243440457
Rośnie kumulacja w Lotto
ludzie tlum ulica shutterstock_1343605229-1
Większość wybiera "podwójny" dochód. "To pewnego rodzaju pułapka"
Maja Piotrowska
Addis Abeba to największe miasto i stolica Etiopii
To ma być największe lotnisko na kontynencie. Już budzi kontrowersje
Turystyka
Donald Trump
Był najdłuższy w historii. Osiągnięto porozumienie
Ze świata
Siedziba Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu
Zmiany kadrowe w agencji. Cały zarząd odwołany
Donald Trump
Zmiana retoryki Trumpa. Padnie rekord?
Ze świata

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica