Bilety podrożeją bardziej. Nowy plan największej linii w Europie

Ryanair szacuje, że w tym roku obsłuży niemal 208 milionów osób, co ma przełożyć się na wzrost cen o nawet 9 proc. Jeszcze w listopadzie największa linia lotnicza w Europie zapowiadała, że bilety podrożeją o 7 proc. - napisał portal BBC.

Wzrost przychodów w cieniu kary

Z raportu kwartalnego spółki wynika, że w ostatnich trzech miesiącach ubiegłego roku średnia cena biletu wzrosła o 4 proc. i wyniosła 44 euro (ok. 185 zł). Zysk brutto linii za czwarty kwartał wyniósł 24,4 mln euro (ok. 103 mln zł), co oznacza spadek aż o 83 proc. w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej. Z drugiej strony, całkowite przychody spółki wzrosły o 9 proc., osiągając 3,21 mld euro (ok. 13,5 mld zł), przy 6-procentowym wzroście liczby pasażerów.

Dobre wyniki przewozowe mają być zasługą dużej liczby rezerwacji w okresie świątecznym i noworocznym. Mimo to zysk kwartalny firmy drastycznie spadł. Wszystko przez karę w wysokości 256 mln euro (ponad 1 mld zł) nałożoną przez włoski urząd antymonopolowy, który uznał, że Ryanair nadużywał swojej pozycji rynkowej, utrudniając biurom podróży dostęp do systemu rezerwacyjnego.

Włoski regulator zarzuca firmie stosowanie "wyrafinowanej strategii", która celowo komplikowała zakup biletów przez pośredników. Przez to proces miał być "ekonomicznie lub technicznie uciążliwy" - stwierdzono w uzasadnieniu cytowanym przez portal BBC. Ryanair odpiera te zarzuty, nazywając karę bezzasadną, i zapowiada odwołanie. Firma przekonuje, że jej model sprzedaży bezpośredniej sprzyja pasażerom, bo pozwala utrzymać najniższe ceny na rynku.

Spór z Muskiem

O przewoźniku było też głośno z powodu internetowej kłótni Michaela O'Leary'ego z Elonem Muskiem. Szef Ryanaira odrzucił pomysł wprowadzenia wi-fi od Starlinka na pokładach swoich maszyn, co wywołało falę komentarzy. Przedstawiciele linii przyznali z przekąsem, że zamieszanie w mediach społecznościowych zadziałało jak darmowa reklama i pomogło zwiększyć liczbę rezerwacji.

Według poniedziałkowych prognoz O'Leary'ego całoroczny zysk netto Ryanaira może sięgnąć 2,23 mld euro (ok. 9,4 mld zł). Zastrzegł jednak, że wiele zależy od sytuacji politycznej na Ukrainie i Bliskim Wschodzie. Docelowo Ryanair chce przewozić 300 milionów osób rocznie do 2034 roku.

Konkurencja na polskim niebie

Według najnowszych danych Urzędu Lotnictwa Cywilnego polskie lotniska w pierwszej połowie 2025 roku obsłużyły 29,7 mln pasażerów, co stanowi wzrost o 11,8 proc. względem tego samego okresu 2024 r. Szczególnie duże wzrosty odnotowały lotniska Chopina w Warszawie i Kraków-Babice.

W dalszym ciągu przewoźnicy niskokosztowi mają największy udział w rynku, jednak rosną w podobnym tempie co przewoźnicy sieciowi - podano. Najwyższą dynamikę wzrostu od stycznia do czerwca odnotowały jednak czartery - 14 proc.

Największy udział w rynku w pierwszej połowie 2025 roku miał Ryanair (31,96 proc.) i Wizz Air (21,96 proc.), a następnie: PLL LOT (16,42 proc.), Enter Air (5,50 proc.) i Lufthansa (3,47 proc.). Ogółem niskokosztowe linie miały 58,7 proc. polskiego rynku, przewoźnicy regularni - 30,3 proc., a czartery - 10,9 proc.

