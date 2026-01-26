Logo TVN24
Biznes
Bilety podrożeją bardziej. Nowy plan największej linii w Europie

Źródło: TVN24
Według linii lotniczych Ryanair ceny biletów wzrosną bardziej, niż wcześniej prognozowano ze względu na większy popyt. Przewoźnik przewiduje znaczny wzrost liczby pasażerów - poinformował portal stacji BBC.

Ryanair szacuje, że w tym roku obsłuży niemal 208 milionów osób, co ma przełożyć się na wzrost cen o nawet 9 proc. Jeszcze w listopadzie największa linia lotnicza w Europie zapowiadała, że bilety podrożeją o 7 proc. - napisał portal BBC.

Wzrost przychodów w cieniu kary

Z raportu kwartalnego spółki wynika, że w ostatnich trzech miesiącach ubiegłego roku średnia cena biletu wzrosła o 4 proc. i wyniosła 44 euro (ok. 185 zł). Zysk brutto linii za czwarty kwartał wyniósł 24,4 mln euro (ok. 103 mln zł), co oznacza spadek aż o 83 proc. w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej. Z drugiej strony, całkowite przychody spółki wzrosły o 9 proc., osiągając 3,21 mld euro (ok. 13,5 mld zł), przy 6-procentowym wzroście liczby pasażerów.

Dobre wyniki przewozowe mają być zasługą dużej liczby rezerwacji w okresie świątecznym i noworocznym. Mimo to zysk kwartalny firmy drastycznie spadł. Wszystko przez karę w wysokości 256 mln euro (ponad 1 mld zł) nałożoną przez włoski urząd antymonopolowy, który uznał, że Ryanair nadużywał swojej pozycji rynkowej, utrudniając biurom podróży dostęp do systemu rezerwacyjnego.

Włoski regulator zarzuca firmie stosowanie "wyrafinowanej strategii", która celowo komplikowała zakup biletów przez pośredników. Przez to proces miał być "ekonomicznie lub technicznie uciążliwy" - stwierdzono w uzasadnieniu cytowanym przez portal BBC. Ryanair odpiera te zarzuty, nazywając karę bezzasadną, i zapowiada odwołanie. Firma przekonuje, że jej model sprzedaży bezpośredniej sprzyja pasażerom, bo pozwala utrzymać najniższe ceny na rynku.

Musk nazwał go "kompletnym idiotą". Szef największej linii Europy reaguje

Musk nazwał go "kompletnym idiotą". Szef największej linii Europy reaguje

Ze świata
Potężna grzywna nałożona na największą linię Europy. "Absurdalna kara"

Potężna grzywna nałożona na największą linię Europy. "Absurdalna kara"

Spór z Muskiem

O przewoźniku było też głośno z powodu internetowej kłótni Michaela O'Leary'ego z Elonem Muskiem. Szef Ryanaira odrzucił pomysł wprowadzenia wi-fi od Starlinka na pokładach swoich maszyn, co wywołało falę komentarzy. Przedstawiciele linii przyznali z przekąsem, że zamieszanie w mediach społecznościowych zadziałało jak darmowa reklama i pomogło zwiększyć liczbę rezerwacji.

Według poniedziałkowych prognoz O'Leary'ego całoroczny zysk netto Ryanaira może sięgnąć 2,23 mld euro (ok. 9,4 mld zł). Zastrzegł jednak, że wiele zależy od sytuacji politycznej na Ukrainie i Bliskim Wschodzie. Docelowo Ryanair chce przewozić 300 milionów osób rocznie do 2034 roku.

Konkurencja na polskim niebie

Według najnowszych danych Urzędu Lotnictwa Cywilnego polskie lotniska w pierwszej połowie 2025 roku obsłużyły 29,7 mln pasażerów, co stanowi wzrost o 11,8 proc. względem tego samego okresu 2024 r. Szczególnie duże wzrosty odnotowały lotniska Chopina w Warszawie i Kraków-Babice.

W dalszym ciągu przewoźnicy niskokosztowi mają największy udział w rynku, jednak rosną w podobnym tempie co przewoźnicy sieciowi - podano. Najwyższą dynamikę wzrostu od stycznia do czerwca odnotowały jednak czartery - 14 proc.

Największy udział w rynku w pierwszej połowie 2025 roku miał Ryanair (31,96 proc.) i Wizz Air (21,96 proc.), a następnie: PLL LOT (16,42 proc.), Enter Air (5,50 proc.) i Lufthansa (3,47 proc.). Ogółem niskokosztowe linie miały 58,7 proc. polskiego rynku, przewoźnicy regularni - 30,3 proc., a czartery - 10,9 proc.

Autorka/Autor: wk/kris

Źródło: BBC, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Krzysztof Pazdalski / Shutterstock

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica