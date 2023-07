Związki postawiły Ryanairowi ultimatum. "Z góry przepraszamy pasażerów"

czytaj dalej

WIBOR sześciomiesięczny (6M) w dół. To pierwszy spadek od 2 maja 2023 roku. To dobra informacja dla kredytobiorców. WIBOR wraz z marżą banku są składowymi oprocentowania kredytu. Choć Rada Polityki Pieniężnej nie zakończyła formalnie cyklu zacieśniania polityki pieniężnej, to coraz częściej pojawiają się głosy, że w tym roku może dojść do pierwszej obniżki stóp procentowych.