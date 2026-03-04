Turyści odzyskają pieniądze. Resort uruchomił wypłaty

Sytuacja Polaków, którzy utknęli na Bliskim Wschodzie Źródło: TVN24

Jak przekazano w komunikacie, "minister sportu i turystyki w porozumieniu z ministrem finansów i gospodarki uznał, że w związku z wybuchem działań zbrojnych w części państw Bliskiego Wschodu wystąpiły tzw. nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności w rozumieniu ustawy o imprezach turystycznych".

Wsparcie dotyczy wyjazdów realizowanych na terytorium następujących państw: Arabii Saudyjskiej, Bahrajnu, Iranu, Izraela, Jordanii, Kataru, Kuwejtu, Libanu, Omanu, Palestyny oraz Zjednoczonych Emiratów Arabskich, a także imprez z przesiadką lub międzylądowaniem na ich terytorium.

Jak poinformowało ministerstwo sportu i turystyki, obecnie mechanizm obejmuje imprezy turystyczne, które miały rozpocząć się w okresie od 28 lutego do 27 marca b.r. Wnioski o wypłatę z Turystycznego Funduszu Pomocowego podróżni oraz organizatorzy turystyki będą mogli składać do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego od 5 marca, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia poinformowania o odstąpieniu od umowy lub jej rozwiązaniu.

Wsparcie dla podróżnych

We wtorek o pilne uruchomienie środków z TFP apelowała Polska Izba Turystyki. Izba z zadowoleniem przyjęła informację o decyzji w sprawie wsparcia. Podkreśliła, że uruchomienie TFP ma umożliwić przedsiębiorcom turystycznym szybki i sprawny zwrot środków podróżnym.

W związku z konfliktem zbrojnym na Bliskim Wschodzie biura podróży odwołują zaplanowane w tym regionie wyjazdy turystyczne. Klientom, którzy już opłacili wyjazdy, przysługuje zwrot pieniędzy.

Turystyczny Fundusz Pomocowy został utworzony w 2020 r. i stanowi wyodrębniony rachunek w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym. Jest finansowany ze składek i wpłat organizatorów turystyki oraz ze zwrotów udzielonych wcześniej środków.

Fundusz ma wspierać przedsiębiorców turystycznych w przypadku nadzwyczajnych okoliczności w kraju lub w miejscu realizacji imprezy turystycznej. O jego uruchomieniu decyduje minister do spraw turystyki we współpracy z ministrem do spraw instytucji finansowych. Środki mogą być przeznaczone m.in. na pokrycie zwrotów kosztów dla podróżnych.

W związku z sobotnimi nalotami przeprowadzonymi na Iran przez USA i Izrael, wiele państw z Bliskiego Wschodu zamknęło przestrzeń powietrzną. Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) poinformowała w sobotę, że istnieje wysokie ryzyko dla lotnictwa cywilnego w przestrzeni powietrznej zarówno Iranu, jak i państw sąsiednich, w których znajdują się bazy USA. Zaleciła operatorom wstrzymanie się od lotów.

