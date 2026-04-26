Polska goni liderów. Popularność tego sposobu rezerwacji rośnie

Rośnie popularność rezerwowania noclegów w Polsce przez takie platformy, jak Airbnb i Booking - prawie najszybciej w Unii Europejskiej, jak wynika z analizy Państwowego Instytutu Ekonomicznego. Jednocześnie jesteśmy poniżej średniej unijnej. Na szczycie są takie państwa turystyczne jak Chorwacja, Grecja, Malta i Hiszpania.

PIE podał, że w 2025 r. w Polsce odnotowano 163 pobyty rezerwowane na platformach, takich jak Airbnb, Booking lub Expedia na każde 1000 mieszkańców. To 14. wynik w Unii Europejskiej, niższy od unijnej średniej wynoszącej 190 pobytów na 1000 osób.

Popularne kraje turystyczne wciąż w czołówce

Instytut zwrócił uwagę, że najwyższy wskaźnik we Wspólnocie mają kraje popularne turystycznie, takie jak Chorwacja, gdzie odnotowano 730 pobytów na 1000 mieszkańców oraz Malta i Grecja - odpowiednio: 665 i 423 pobytów. W Hiszpanii i Portugalii wskaźnik ten kształtował się odpowiednio na poziomie 261 i 388 pobytów.

Instytut zaznaczył przy tym, że wskaźnik ten jest uśrednioną wartością dla kraju, dlatego lokalnie, a szczególnie w popularnych turystycznie miastach, może być on wyższy.

Z danych Eurostatu przywołanych w publikacji wynika jednak, że popularność platform do wynajmu noclegów w Polsce rośnie. W latach 2018-2025 nasz kraj był drugim państwem w UE pod względem wzrostu liczby takich pobytów w stosunku do liczby ludności. Liczba pobytów w przeliczeniu na 1000 mieszkańców wzrosła w tym okresie o 203 proc. W będącej na szczycie rankingu Rumunii było to 285 proc. Pozostałe najszybciej rosnące pod tym względem rynki to Słowacja oraz Szwecja: odpowiednio 192 proc. i 176 proc., a w całej Unii wzrost liczby pobytów wyniósł 113 proc.

Wyciekły dane polskich użytkowników ze znanej platformy
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Wyciekły dane polskich użytkowników ze znanej platformy

Tech

UE chce uregulować najem krótkotrwały

"Najem krótkoterminowy w miastach, w których odpowiada on już za dużą część zasobu mieszkaniowego, negatywnie wpływa na sytuację mieszkaniową. Klasycznym już przykładem jest Barcelona, w której (...) w dzielnicach o największym skupieniu mieszkań na wynajem krótkoterminowy ceny najmu (długoterminowego) oraz sprzedaży wzrosły odpowiednio o 7 proc. i 17 proc. w latach 2012-2016" - przekazał PIE, powołując się na badania hiszpańskich naukowców.

Dodano, że z badania dotyczącego Sztokholmu wynika, że w okresie 2012-2016 jedna oferta najmu krótkoterminowego wiązała się z wycofaniem średnio 0,15 mieszkania zajmowanego na stałe.

Zgodnie z przytoczonymi danymi najem krótkoterminowy w Barcelonie oraz związany z nim ruch turystyczny w 2023 r. wygenerowały 1,9 mld euro i przyczyniły się do utrzymania ok. 40 tys. miejsc pracy.

Ograniczenia dla hoteli. "Nie możemy stać się drugą Barceloną"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Ograniczenia dla hoteli. "Nie możemy stać się drugą Barceloną"

Instytut zauważył także, że Komisja Europejska będzie chciała niedługo rozwiązać problem krótkoterminowego najmu lokali mieszkalnych na obszarach dotkniętych problemami mieszkaniowymi. W maju br. zacznie obowiązywać rozporządzenie 2024/1028 w sprawie gromadzenia oraz udostępniania danych usług krótkoterminowego najmu lokali mieszkalnych, dzięki któremu wynajmujący zostaną zobowiązani m.in. do rejestracji nieruchomości i uzyskania numeru identyfikacyjnego, który należy umieścić w ogłoszeniach.

Przypomniano, że w kwietniu 2025 r. w Hiszpanii weszły w życie regulacje nakazujące m.in. rejestrację mieszkań przeznaczanych na najem krótkoterminowy. Po ich wprowadzeniu podaż takich lokali wyraźnie spadła, w pierwszych miesiącach obowiązywania nowego prawa wycofano ponad 65 tys. ofert najmu krótkoterminowego mieszkań, które nie spełniały wymogów.

Według danych Narodowego Instytutu Statystycznego w Hiszpanii przywołanych przez PIE, liczba mieszkań przeznaczanych na najem krótkoterminowy w listopadzie 2025 r. zmniejszyła się w ujęciu rocznym o 12 proc.

Wstęp do miasta będzie płatny. Turyści zapłacą za odwiedziny
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Wstęp do miasta będzie płatny. Turyści zapłacą za odwiedziny

Turystyka

Polskę czekają zmiany

W Polsce trwają prace nad zmianami w prawie mającymi uregulować rynek najmu krótkoterminowego. Projekt ustawy Ministerstwa Sportu i Turystyki zakłada wprowadzenie centralnego rejestru obiektów oraz obowiązek posiadania numeru rejestracyjnego przy ofertach publikowanych na platformach. W Sejmie jest też poselski projekt Polski 2050, który przewiduje m.in. wprowadzenie obligatoryjnej ewidencji podmiotów świadczących takie usługi.

Polski Instytut Ekonomiczny to publiczny think tank ekonomiczny; przygotowuje raporty, analizy i rekomendacje dotyczące kluczowych obszarów gospodarki oraz życia społecznego.

Alicja Skiba
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
Rozwój sztucznej inteligencji
Technologiczny wyścig o pracowników. Wygrywają firmy AI
Tech
Wall street
Nieustanny handel akcjami? Są zagrożenia
Rynki
walizka podroz lotnisko wakcje kobieta bagaz bagaze shutterstock_2629869557
Bilety lotnicze drożeją na dobre. Obniżek nie będzie
Turystyka
warszawa ludzie ulica
Takie może być PKB. Nie znika zagrożenie z zewnątrz
Z kraju
Masud Pezeszkian
Prezydent wzywa do oszczędzania prądu. "Wywoływanie niezadowolenia"
Ze świata
lotto - Longfin Media shutterstock_2241139651
Kumulacja Lotto rośnie
Pieniądze
Emmanuel Macron
Macron spokojny o rezerwy paliw. "Nie ma podstaw"
Ze świata
Aleksandra Wójtowicz z PISM w podcaście "Czas Przyszły". Odcinek "AI jako broń atomowa. Manifest giganta z Doliny Krzemowej wywołał burzę"
Kontrowersyjny manifest Palantir. "Myślałam, że to halucynacje AI"
Tech
Facebook Meta
Tysiące pracowników zostanie zwolnionych. Gigant ujawnił plany
Tech
Zrobili grilla na cudzej działce (zdjęcie ilustracyjne)
Co czwarty Polak nie planuje wydatków w długi weekend
Z kraju
emeryci shutterstock_2216605437
Przybywa stulatków w Polsce. Dominują dwa województwa
Z kraju
Kanał Panamski
Kryzys w cieśninie Ormuz podbija ceny. Nawet dziesięciokrotny wzrost
Ze świata
Zondacrypto
Przeszkody dla poszkodowanych inwestorów. "Być może trzeba spisać na straty"
Z kraju
Rafineria ropy naftowej, ropa naftowa
Eksport ropy przetrwał amerykańską blokadę
Ze świata
kryptowaluty shutterstock_2678921227
Setki milionów dolarów w kryptowalutach zamrożone. Decyzja Waszyngtonu
Ze świata
ateny grecja shutterstock_2283333797
Ograniczenia dla hoteli. "Nie możemy stać się drugą Barceloną"
Turystyka
Unia Europejska
Nie będzie kolejnego zawieszenia sankcji? "Jasne przekonanie"
Ze świata
Samolot paliwo tankowanie
Gwałtowny wzrost cen, odwołane połączenia. Czy polecimy na wakacje?
Łukasz Figielski
shutterstock_2239909941
Duża wygrana w Eurojackpot w Polsce
Z kraju
Szef Pentagonu Pete Hegseth
Szef Pentagonu: to dzwonek alarmowy dla krajów na całym świecie
Ze świata
paliwo stacja benzynowa shutterstock_2755419285
Eksperci o cenach paliw w majówkę
Moto
Elon Musk
Mars schodzi na drugi plan. Firma Muska zmienia strategię
Tech
Donald Trump
Trump ostrzega Londyn. "Możemy bardzo łatwo na to odpowiedzieć"
Tech
nowe delhi - Yogifromhills shutterstock_1743686498
Drastyczny wzrost importu z Rosji. "Absolutnie kluczowe" dostawy
Ze świata
Donald Trump
Benzyna po cztery dolary. Sondaż uderza w Trumpa przed wyborami
Ze świata
Lotnisko Chopina
Kryzys paliwowy a sytuacja Polski. Minister zapewnia
Turystyka
Donald Tusk
Tusk o umowie z Mercosur. "Rozmawiałem z Komisją i uświadomiłem im"
Z kraju
Sklep spożywczy
W marcu był to najtańszy sklep w Polsce
Handel
Oslo
Kolejny kraj zapowiada zakaz mediów społecznościowych dla dzieci
Tech
Pekin, Chiny
Nowy model DeepSeek wywołuje spadki na giełdzie. Konkurencja traci
Tech

