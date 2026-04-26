Turystyka Polska goni liderów. Popularność tego sposobu rezerwacji rośnie

PIE podał, że w 2025 r. w Polsce odnotowano 163 pobyty rezerwowane na platformach, takich jak Airbnb, Booking lub Expedia na każde 1000 mieszkańców. To 14. wynik w Unii Europejskiej, niższy od unijnej średniej wynoszącej 190 pobytów na 1000 osób.

Popularne kraje turystyczne wciąż w czołówce

Instytut zwrócił uwagę, że najwyższy wskaźnik we Wspólnocie mają kraje popularne turystycznie, takie jak Chorwacja, gdzie odnotowano 730 pobytów na 1000 mieszkańców oraz Malta i Grecja - odpowiednio: 665 i 423 pobytów. W Hiszpanii i Portugalii wskaźnik ten kształtował się odpowiednio na poziomie 261 i 388 pobytów.

Instytut zaznaczył przy tym, że wskaźnik ten jest uśrednioną wartością dla kraju, dlatego lokalnie, a szczególnie w popularnych turystycznie miastach, może być on wyższy.

Z danych Eurostatu przywołanych w publikacji wynika jednak, że popularność platform do wynajmu noclegów w Polsce rośnie. W latach 2018-2025 nasz kraj był drugim państwem w UE pod względem wzrostu liczby takich pobytów w stosunku do liczby ludności. Liczba pobytów w przeliczeniu na 1000 mieszkańców wzrosła w tym okresie o 203 proc. W będącej na szczycie rankingu Rumunii było to 285 proc. Pozostałe najszybciej rosnące pod tym względem rynki to Słowacja oraz Szwecja: odpowiednio 192 proc. i 176 proc., a w całej Unii wzrost liczby pobytów wyniósł 113 proc.

UE chce uregulować najem krótkotrwały

"Najem krótkoterminowy w miastach, w których odpowiada on już za dużą część zasobu mieszkaniowego, negatywnie wpływa na sytuację mieszkaniową. Klasycznym już przykładem jest Barcelona, w której (...) w dzielnicach o największym skupieniu mieszkań na wynajem krótkoterminowy ceny najmu (długoterminowego) oraz sprzedaży wzrosły odpowiednio o 7 proc. i 17 proc. w latach 2012-2016" - przekazał PIE, powołując się na badania hiszpańskich naukowców.

Dodano, że z badania dotyczącego Sztokholmu wynika, że w okresie 2012-2016 jedna oferta najmu krótkoterminowego wiązała się z wycofaniem średnio 0,15 mieszkania zajmowanego na stałe.

Zgodnie z przytoczonymi danymi najem krótkoterminowy w Barcelonie oraz związany z nim ruch turystyczny w 2023 r. wygenerowały 1,9 mld euro i przyczyniły się do utrzymania ok. 40 tys. miejsc pracy.

Instytut zauważył także, że Komisja Europejska będzie chciała niedługo rozwiązać problem krótkoterminowego najmu lokali mieszkalnych na obszarach dotkniętych problemami mieszkaniowymi. W maju br. zacznie obowiązywać rozporządzenie 2024/1028 w sprawie gromadzenia oraz udostępniania danych usług krótkoterminowego najmu lokali mieszkalnych, dzięki któremu wynajmujący zostaną zobowiązani m.in. do rejestracji nieruchomości i uzyskania numeru identyfikacyjnego, który należy umieścić w ogłoszeniach.

Przypomniano, że w kwietniu 2025 r. w Hiszpanii weszły w życie regulacje nakazujące m.in. rejestrację mieszkań przeznaczanych na najem krótkoterminowy. Po ich wprowadzeniu podaż takich lokali wyraźnie spadła, w pierwszych miesiącach obowiązywania nowego prawa wycofano ponad 65 tys. ofert najmu krótkoterminowego mieszkań, które nie spełniały wymogów.

Według danych Narodowego Instytutu Statystycznego w Hiszpanii przywołanych przez PIE, liczba mieszkań przeznaczanych na najem krótkoterminowy w listopadzie 2025 r. zmniejszyła się w ujęciu rocznym o 12 proc.

Polskę czekają zmiany

W Polsce trwają prace nad zmianami w prawie mającymi uregulować rynek najmu krótkoterminowego. Projekt ustawy Ministerstwa Sportu i Turystyki zakłada wprowadzenie centralnego rejestru obiektów oraz obowiązek posiadania numeru rejestracyjnego przy ofertach publikowanych na platformach. W Sejmie jest też poselski projekt Polski 2050, który przewiduje m.in. wprowadzenie obligatoryjnej ewidencji podmiotów świadczących takie usługi.

Polski Instytut Ekonomiczny to publiczny think tank ekonomiczny; przygotowuje raporty, analizy i rekomendacje dotyczące kluczowych obszarów gospodarki oraz życia społecznego.

