Rosną obawy o paliwo. Linie lotnicze redukują miliony miejsc

lotnisko samolot podroz shutterstock_2107232744
Adam Sikorski, prezes Unimot o kryzysie paliwowym
Źródło: TVN24
Światowe linie lotnicze zredukowały w majowych rozkładach lotów około dwa miliony miejsc - informuje "Financial Times", powołując się na dane firmy analitycznej Cirium. W efekcie ich liczba spadła ze 132 do 130 milionów. Przewoźnicy reagują w ten sposób na rosnącą niepewność związaną z konfliktem na Bliskim Wschodzie, obawiając się poważnych zakłóceń w dostawach paliwa lotniczego.

Przewoźnicy obawiają się, że wojna z Iranem może doprowadzić do spadku dostaw paliwa lotniczego do krytycznie niskiego poziomu i podjęli działania nim jeszcze Iran wznowił w poniedziałek ataki na amerykańskie okręty i magazyny ropy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Europejscy operatorzy - Lufthansa, Air France-KLM i SAS - ograniczyli rozkłady lotów, podczas gdy amerykańskie linie lotnicze Spirit zbankrutowały po zamknięciu przez Teheran cieśniny Ormuz, przez którą przepływa 20 proc. światowych dostaw ropy naftowej.

Lufthansa skreśliła z harmonogramu od maja do października najwięcej lotów - aż 20 tys. Na drugim miejscu znalazły się Air China, które zredukowały połączenia krajowe.

Zdaniem szefa taniego przewoźnika Ryanair, Michaela O'Leary'ego, europejskie linie lotnicze przygotowują się na kolejne redukcje lotów. Niektórzy przewoźnicy wprowadzili ponadto dopłaty związane ze wzrostem cen paliw, podnieśli ceny biletów i uprzedzili, że ich wyniki finansowe będą niższe od oczekiwanych.

"Ekstremalnie ograniczone" dostawy

Zdaniem dziennika "The Times", europejskie dostawy paliwa lotniczego są "ekstremalnie ograniczone" z powodu zamknięcia przez Iran żeglugi przez cieśninę Ormuz, którą przed wojną eksportowana była ropa i gaz z Zatoki Perskiej.

Międzynarodowa Agencja Energetyczna określiła blokadę cieśniny jako największe na świecie zakłócenie wydobycia ropy naftowej i w połowie kwietnia uprzedziła, że Europa ma zapasy paliwa lotniczego na sześć tygodni. Później zaczną się niedobory - przekazał dziennik.

W poniedziałek dyrektor generalny amerykańskiej firmy energetycznej Chevron Mike Wirth ostrzegł, że z powodu zamknięcia cieśniny na całym świecie zaczną pojawiać się fizyczne niedobory ropy naftowej. Jego zdaniem gospodarki zaczną się kurczyć - przede wszystkim w Azji, która była największym odbiorcą paliw z Zatoki Perskiej.

- Zaczniemy obserwować fizyczne niedobory – powiedział Wirth. - Gospodarki będą musiały zwolnić.

pc

pc
Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Mirko Kuzmanovic / Shutterstock

Bartłomiej Ciepielewski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
