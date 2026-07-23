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Rekord na świecie, duże wzrosty w Polsce. Miasta mówią: dość

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Popularność rejsów rośnie, także wśród Polaków
Popularność rejsów rośnie, także wśród Polaków
Źródło zdj. gł.: JSvideos / Shutterstock
Wycieczkowce biją na świecie kolejne rekordy popularności, a zainteresowanie rejsami szybko rośnie także w polskich biurach podróży. Wraz z liczbą pasażerów narasta jednak opór: mieszkańcy portowych miast protestują, ekolodzy wyliczają koszty dla środowiska, a kolejne miasta, zamiast witać turystów z otwartymi ramionami, podnoszą opłaty, wprowadzają ograniczenia, a nawet zamykają niektóre porty.
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"Włochy, Francja i Hiszpania w tydzień" - kuszą biura podróży. Jednego dnia pasażerowie zwiedzają okolice Rzymu, następnego budzą się w Genui, a później schodzą na ląd w Marsylii i Barcelonie. Nocą wycieczkowiec płynie do kolejnego portu, za dnia staje się bazą wypadową do zwiedzania.

Nie wszyscy jednak opuszczają pokład. Baseny, restauracje i parki wodne sprawiają, że ogromny statek sam w sobie staje się jedną z głównych atrakcji.

Jeszcze niedawno branża odrabiała pandemiczne straty, dziś chwali się rekordową liczbą pasażerów. Według Międzynarodowego Stowarzyszenia Linii Rejsowych (CLIA) w 2025 roku w rejsy wybrało się na świecie 37,2 mln osób, a prognozy na kolejne lata zakładają dalszy wzrost.

Podobny kierunek widać w Polsce. Pytane przez TVN24+ biura podróży mówią o wzroście sprzedaży sięgającym nawet 70 procent. Boom na rejsy ma jednak swoją cenę.

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Tagi:
Turystykawakacje
Maja Piotrowska
Maja Piotrowska
Dziennikarka tvn24.pl
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