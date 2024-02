Cięcie tras z Radomia

Biuro podróży Itaka zrezygnowało z jednej z wycieczek oferowanych z wylotem z lotniska w Radomiu. Wkrótce wykonywanie lotów do Egiptu zakończy również biuro Anex Tour. Do końca sezonu zimowego w ofercie portu na południu Mazowsza pozostaną dwa połączenia regularne - do Rzymu i do Larnaki na Cyprze. Mimo zmian w siatce lotów, spółka Polskie Porty Lotnicze, która zarządza lotniskiem Warszawa-Radom, nie ma obaw o realizację prognoz na ten rok.

Informację o cięciach tras jako pierwszy podał branżowy serwis Fly4free. W korespondencji z tvn24.pl główny specjalista do spraw komunikacji w Polskich Portach Lotniczych Piotr Rudzki potwierdził, że z zimowej siatki Radomia połączeń znikną niektóre trasy.

Cięcia w zimowej siatce

"Według informacji, które trafiły do zarządzającego lotniskiem, biuro podróży Itaka zrezygnowało z jednego z oferowanych kierunków, natomiast kontynuuje oferowanie wycieczek do Egiptu, Turcji czy Albanii" - przekazał Piotr Rudzki. Według Fly4free Itaka wycofała ze sprzedaży wycieczki na Kretę z wylotem z Radomia.

Na 10 marca zaplanowany jest natomiast ostatni rejs do Szarm El-Szejk w Egipcie, realizowany przez biuro podróży Anex Tour. Połączenia obsługuje linia Skyline Express.

Rudzki przypomniał, że 25 lutego kończą się ferie w Polsce, dlatego - jak dodał - "naturalnym wydaje się spadek zainteresowania lotami wakacyjnymi". "W trakcie trwania ferii – dla wszystkich województw – lotnisko w Radomiu odprawi blisko 10 000 pasażerów" - poinformował.

W ofercie portu na południu Mazowsza pozostaną dwa połączenia regularne. "Do końca sezonu zimowego nie przewidujemy zmian w siatce połączeń. PLL LOT realizują rejsy do Rzymu, a Wizz Air do Larnaki na Cyprze" - czytamy w przesłanej nam odpowiedzi.

Więcej tras latem

Liczba połączeń zwiększy się wraz z wejściem w życie letniego rozkładu lotów. Przedstawiciel PPL zwrócił uwagę, że "sezon letni w lotnictwie startuje wraz ze zmianą czasu, czyli pod koniec marca.".

"W letniej siatce zaplanowane są kierunki obsługiwane w ramach rejsów regularnych przez PLL LOT do Rzymu, Prewezy, Podgoricy, Tirany i Ochrydy. Wizz Air kontynuuje loty do Larnaki – niedawno przedłużone zostało oferowanie nie tylko na sezon Lato 2024, ale również Zima 2024/25. Do tych rejsów regularnych dochodzą jeszcze planowane czarterowe loty między innymi do Marsa Alam, Antalyi czy Tirany" - wskazał Rudzki.

Jednocześnie zaznaczył, że "siatka na lato nie została zamknięta". "W przypadku rejsów czarterowych przewoźnicy mają większą elastyczność i mogą podjąć decyzję o uruchomieniu konkretnego połączenia krótko przed rozpoczęciem lotów" - wyjaśnił.

Co z ambitnym celem?

Spółka PPL informowała wcześniej redakcje biznesową tvn24.pl, że w 2024 roku, czyli w pierwszym pełnym roku funkcjonowania, lotnisko ma obsłużyć około 214 tys. pasażerów. Adrian Furgalski, prezes zarządu Zespołu Doradców Gospodarczych TOR, wskazywał, że zysk jest przewidywany dopiero przy 1,5 miliona pasażerów rocznie, czyli 125 tysięcy miesięcznie.

Rudzki dopytywany o to, czy obecne zmiany w siatce połączeń oznaczają, że w 2024 roku nie uda się obsłużyć zakładanych około 214 tysięcy pasażerów, odpowiedział, że "PPL nie ma obaw, że cel nie zostanie zrealizowany". "Aktualna współpraca z przewoźnikami i biurami podróży rozwija się dobrze, zmienia się również nastawienie na bardziej pozytywne innych potencjalnych partnerów" - ocenił.

Rudzki przytoczył przy tym słowa prezesa PLL LOT, Michała Fijoła, który w wywiadzie dla dziennika "Rzeczpospolita" zapewniał, że linia nie planuje zmian w letniej siatce.

"Warto zaznaczyć, że w ubiegłym roku w ciągu jednego letniego miesiąca lotnisko pobiło łączny wynik z lat 2015-2017 poprzedniego portu. Według danych ULC, Lotnisko Warszawa-Radom przegoniło w trzecim kwartale 2023 dwa inne polskie lotniska regionalne, które na rynku lotniczym funkcjonują już od kilku lat" - czytamy w odpowiedzi Rudzkiego.

O lotnisku w Radomiu

Lotnisko Warszawa-Radom zostało uroczyście ponownie otwarte 27 kwietnia 2023 roku. PPL, które należą do Grupy Kapitałowej Centralnego Portu Komunikacyjnego, zarządzają portem od 2018 roku.

Port lotniczy w Radomiu rozpoczął działalność w maju 2014 roku. Przez krótki czas loty z tego miasta odbywały się m.in. do Rygi, Berlina, Wrocławia i Lwowa. Było to jedyne lotnisko użytku publicznego w Polsce, które powstało bez wsparcia unijnego. Miasto zainwestowało w jego utworzenie ponad 100 mln zł.

Po ogłoszeniu przez sąd w 2018 roku upadłości miejskiej spółki Port Lotniczy Radom, lotnisko kupiło PPL.

Autorka/Autor:mp/dap

Źródło: tvn24.pl