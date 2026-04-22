Pupil w podróży. Nowe przepisy już obowiązują

Od środy w Unii Europejskiej obowiązują nowe regulacje dotyczące przewozu zwierząt domowych. Psy, koty i fretki mogą przekraczać granice państw członkowskich lub wjeżdżać na teren Wspólnoty tylko pod warunkiem spełnienia ściśle określonych wymogów.

Nowe regulacje dotyczą przewożenia zwierząt domowych w celach niehandlowych, np. na wakacje lub w sytuacji wyprowadzki do innego państwa członkowskiego. Przepisy bardzo szczegółowo wyjaśniają, jakie warunki muszą zostać spełnione, aby móc przemieścić psy, koty i fretki, które także znalazły się w tej grupie, z jednego państwa członkowskiego do drugiego lub aby wwieźć je na terytorium Wspólnoty spoza niej.

Podróż na nowych warunkach

Zwierzęta muszą być zaszczepione przeciwko wściekliźnie przez upoważnionego do tego lekarza weterynarii, a w przypadku podróży z kraju spoza UE muszą przejść badanie na obecność przeciwciał przeciwko wściekliźnie. Muszą podróżować ze swoim właścicielem lub z osobą upoważnioną przez właściciela, jeśli ten nie jest w stanie wyjechać w tym samym czasie co jego pupile.

W jednym pojeździe można przewozić maksymalnie pięć zwierząt domowych. Większa liczba jest dopuszczalna jedynie w przypadku, gdy zwierzęta podróżują w celu udziału w konkursach, wystawach lub zawodach sportowych, a właściciel posiada stosowne zaświadczenie potwierdzające ich rejestrację w danym wydarzeniu.

Nowe przepisy zaostrzają też wymogi dotyczące identyfikacji zwierząt domowych. W szczególności określają, jakie informacje muszą zawierać dokumenty identyfikacyjne, to m.in. kod kraju pochodzenia zwierzęcia. Zwierzęciu w podróży musi towarzyszyć paszport wypełniony i wydany przez lekarza weterynarii i zawierający dane spójne z tymi umieszczonymi w mikroczipie lub na tatuażu (jeśli ten został wykonany przed 3 lipca 2011 r., kiedy to tatuaże zostały zastąpione przez obowiązkowe mikroczipy) oraz informacje o szczepieniu na wściekliznę. Psy, koty i fretki muszą też posiadać indywidualne świadectwo zdrowia i być identyfikowane za pomocą wszczepionego mikroczipa.

Minimalny wiek i wyjątki

Przewożone zwierzęta powinny mieć więcej niż 12 tygodni, chociaż niektóre kraje UE zezwalają na przemieszczanie młodszych psów, kotów i fretek przez terytorium Unii, w tym takich które jeszcze nie zostały zaszczepione przeciwko wściekliźnie. W takim przypadku zwierzętom musi towarzyszyć oświadczenie właściciela, że od urodzenia do chwili wyjazdu zwierzę nie miało kontaktu z dzikimi zwierzętami z gatunków podatnych na wściekliznę lub matka, od której zwierzę jest nadal zależne, posiada dokument potwierdzający jej szczepienie na wściekliznę.

Co do zasady przewożone zwierzęta powinny pochodzić z zarejestrowanych hodowli, możliwe jest jednak przewożenie psów, kotów i fretek pochodzących ze schronisk dla zwierząt pod warunkiem, że są to podmioty formalnie zarejestrowane i że w ciągu ostatniego miesiąca przed adopcją i podróżą zwierzęcia w schronisku tym nie odnotowano zakażenia wirusem wścieklizny.

Większość nowych przepisów obowiązuje od środy, jednak kilka wymogów zostanie wprowadzonych stopniowo: np. nowe świadectwa zdrowia zwierząt będą musiały być stosowane od 1 października 2026 r., a nowe wymogi dotyczące identyfikacji i zaktualizowane paszporty staną się obowiązkowe dopiero od 1 stycznia 2028 r.

pc

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica