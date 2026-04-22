Pupil w podróży. Nowe przepisy już obowiązują

Nowe regulacje dotyczą przewożenia zwierząt domowych w celach niehandlowych, np. na wakacje lub w sytuacji wyprowadzki do innego państwa członkowskiego. Przepisy bardzo szczegółowo wyjaśniają, jakie warunki muszą zostać spełnione, aby móc przemieścić psy, koty i fretki, które także znalazły się w tej grupie, z jednego państwa członkowskiego do drugiego lub aby wwieźć je na terytorium Wspólnoty spoza niej.

Podróż na nowych warunkach

Zwierzęta muszą być zaszczepione przeciwko wściekliźnie przez upoważnionego do tego lekarza weterynarii, a w przypadku podróży z kraju spoza UE muszą przejść badanie na obecność przeciwciał przeciwko wściekliźnie. Muszą podróżować ze swoim właścicielem lub z osobą upoważnioną przez właściciela, jeśli ten nie jest w stanie wyjechać w tym samym czasie co jego pupile.

W jednym pojeździe można przewozić maksymalnie pięć zwierząt domowych. Większa liczba jest dopuszczalna jedynie w przypadku, gdy zwierzęta podróżują w celu udziału w konkursach, wystawach lub zawodach sportowych, a właściciel posiada stosowne zaświadczenie potwierdzające ich rejestrację w danym wydarzeniu.

Nowe przepisy zaostrzają też wymogi dotyczące identyfikacji zwierząt domowych. W szczególności określają, jakie informacje muszą zawierać dokumenty identyfikacyjne, to m.in. kod kraju pochodzenia zwierzęcia. Zwierzęciu w podróży musi towarzyszyć paszport wypełniony i wydany przez lekarza weterynarii i zawierający dane spójne z tymi umieszczonymi w mikroczipie lub na tatuażu (jeśli ten został wykonany przed 3 lipca 2011 r., kiedy to tatuaże zostały zastąpione przez obowiązkowe mikroczipy) oraz informacje o szczepieniu na wściekliznę. Psy, koty i fretki muszą też posiadać indywidualne świadectwo zdrowia i być identyfikowane za pomocą wszczepionego mikroczipa.

Minimalny wiek i wyjątki

Przewożone zwierzęta powinny mieć więcej niż 12 tygodni, chociaż niektóre kraje UE zezwalają na przemieszczanie młodszych psów, kotów i fretek przez terytorium Unii, w tym takich które jeszcze nie zostały zaszczepione przeciwko wściekliźnie. W takim przypadku zwierzętom musi towarzyszyć oświadczenie właściciela, że od urodzenia do chwili wyjazdu zwierzę nie miało kontaktu z dzikimi zwierzętami z gatunków podatnych na wściekliznę lub matka, od której zwierzę jest nadal zależne, posiada dokument potwierdzający jej szczepienie na wściekliznę.

Co do zasady przewożone zwierzęta powinny pochodzić z zarejestrowanych hodowli, możliwe jest jednak przewożenie psów, kotów i fretek pochodzących ze schronisk dla zwierząt pod warunkiem, że są to podmioty formalnie zarejestrowane i że w ciągu ostatniego miesiąca przed adopcją i podróżą zwierzęcia w schronisku tym nie odnotowano zakażenia wirusem wścieklizny.

Większość nowych przepisów obowiązuje od środy, jednak kilka wymogów zostanie wprowadzonych stopniowo: np. nowe świadectwa zdrowia zwierząt będą musiały być stosowane od 1 października 2026 r., a nowe wymogi dotyczące identyfikacji i zaktualizowane paszporty staną się obowiązkowe dopiero od 1 stycznia 2028 r.

