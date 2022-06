Powroty polskich turystów, którzy utknęli na wakacjach. "Tych operacji jest grubo ponad 100"

Część klientów już wróciła - wczoraj, przedwczoraj. Część wraca dzisiaj. To jest sytuacja bardzo dynamiczna - powiedział w rozmowie z TVN24 Biznes wiceprezes biura podróży Itaka Piotr Henicz. Wyjaśnił, że "zdecydowana większość" z kilkuset turystów, którzy utknęli na wakacjach, ma wrócić "najpóźniej we wtorek".

Niektórzy polscy turyści wypoczywających na wakacjach za granicą z biurem Itaka mają problem z powrotem do kraju . Prawie 180 klientów tego biura miało wylecieć wczoraj z Gran Canarii do Katowic, ale ich lot został przełożony. Problemy dotyczą również osób przebywających w Grecji , Tunezji i Egipcie .

Wszystko przez to, że jeden z przewoźników odmówił wysłania jednej maszyny, przez co cała siatka lotów legła w gruzach. Teraz biuro musi weryfikować połączenia i na nowo ustawiać loty.

- Mówimy o pięciu rejsach. Kilkaset osób musimy poukładać w samoloty rejsowe, rozkładowe, niskokosztowe, innych biur podróży i nasze, latające do innych portów w inne dni. Tych operacji jest grubo ponad 100 - podkreślił Henicz.

Dodał, że osoby, które mają bądź miały przedłużony pobyt wakacyjny, najpóźniej powinny wrócić do wtorku 28 czerwca. - Możliwe jest, że pojedyncze osoby wrócą w środę, ale zdecydowana większość osób dotkniętych tymi zmianami wróci najpóźniej we wtorek - zaznaczył wiceprezes Itaki.

Paweł Koterbicki, dyrektor do spraw obsługi klienta w Itace, poinformował w sobotę TVN24, że klienci biura są pod opieką rezydentów i mają zapewnione zakwaterowanie do czasu lotów powrotnych.

Komunikat Itaki

Jak podała Itaka we wpisie na Facebooku, "powyższe działania są niezbędne do aktualizacji siatki połączeń, do czego zmusiły nas nagłe okoliczności, spowodowane wycofaniem się jednego z przewoźników z obsługi naszych operacji czarterowych".