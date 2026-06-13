Turystyka Plaże do pilnej naprawy. Portugalski rząd chce przyciągnąć turystów Oprac. Natalia Kieszek |

Plaże w Portugalii Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Serhiy Stakhnyk / Shutterstock

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Jak ogłosiła odpowiedzialna za resort środowiska Maria da Graca Carvalho, przed masowym napływem turystów do Portugalii konieczne będzie naprawienie co najmniej 28 terenów plażowych, głównie na zachodzie i w środkowo-zachodniej części kraju.

Tereny wypoczynkowe, w tym plaże zostały zniszczone podczas tegorocznej zimy przez orkany.

Plaże do naprawy

8 czerwca rząd premiera Luisa Montenegro ogłosił plan szybkiej naprawy plaż. W pierwszej fazie tego procesu, jak szacuje portugalski rząd, na ich odbudowę trafi co najmniej 35 milionów euro. Środki te wydane zostaną na wypełnianie piachem kilkunastu plaż, w tym m.in. w kurortach Peniche i Ericeira, na zachodnim wybrzeżu Portugalii.

- Zainwestowane przez rząd środki szybko się zwrócą. W tej chwili chodzi o jak najszybszą naprawę terenów zniszczonych przez nawiedzające w styczniu i lutym Portugalię orkany, które doprowadziły do szacowanych na miliony euro zniszczeń - powiedział PAP przedsiębiorca z sektora turystycznego Miguel Fonseca.

Przedstawiciel spółki Adapt sprecyzował, że brak przygotowanych dla turystów w drugiej połowie czerwca plaż odbije się negatywnie na wielu sektorach, w szczególności gastronomii.

Ogólnokrajowe wsparcie

Właściciel sieci nieruchomości turystycznych pod wynajem Abel Monteiro przypomnia, że choć pilne działania w naprawę infrastruktury plażowej podejmowane są głównie na zachodzie Portugalii, to wsparcie potrzebne jest w skali ogólnokrajowej.

- Turyści docierający do Portugalii często przemieszczają się po całym kraju, dlatego nie należy lekceważyć bolączek poszczególnych regionów. Sektor turystyczny to klejnot portugalskiej gospodarki. Warto chronić go i stale doinwestowywać - powiedział PAP Monteiro przypominając, że w sumie w sektorze tym zatrudnionych jest ponad 400 tys. osób.

Z danych rządu Portugalii wynika, że dzięki zakończonym w czerwcu pracom przy uzupełnianiu piachu na zniszczonych plażach w Algarve, na południu, udało się na kilku plażach odzyskać oceanowi ponad 50 metrów wybrzeża.

Szykuje się gorszy sezon

Według Portugalskiego Stowarzyszenia Hotelarstwa (AHP) dla blisko 30 proc. ludzi branży turystycznej tegoroczny sezon będzie gorszy od minionego. Obawiają się oni szczególnie braku paliwa lotniczego.

W 2025 roku do Portugalii dotarła rekordowa liczba 32,5 mln wczasowiczów. Rząd liczy na utrzymanie wysokiej liczby turystów, jednak nie wyklucza, że zakłócenia w transporcie w cieśninie Ormuz i chaos na rynkach paliwowych wpłyną na turbulencje na portugalskim rynku turystycznym.

W maju rząd Portugalii zapewnił, że rezerwy paliwa lotniczego na miejscowych lotniskach są zapewnione do sierpnia. W sytuacji niedoborów rząd Montenegro miałby otrzymać pomoc z Brazylii.

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