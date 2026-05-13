Turystyka Nie polecą na wakacje. Polskie biuro podróży ogłasza niewypłacalność Paulina Karpińska |

- Biuro turystyki "Joanna" złożyło oświadczenie o niewypłacalności - przekazał redakcji biznesowej tvn24.pl Michał Nowakowski, rzecznik Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

Jak zaznaczył, z dokumentu "wynika, że nie jest w stanie wywiązać się z zawartych umów z podróżnymi".

Liczba poszkodowanych

Jak wyjaśnił Nowakowski, "według wykazu zawartych umów, niezrealizowane imprezy turystyczne dotyczą 183 podróżnych".

- Co istotne, w tej liczbie nie ma osób przebywających za granicą - zaznaczył.

Przekazał, że "suma zwrotów nie powinna przekroczyć kwoty 50 tysięcy eruo". - Wstępnie szacowana jest na ponad 111 tysięcy złotych - podał.

- Zgodnie ze wstępnymi szacunkami uruchomienie środków z Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego (TFG) nie będzie konieczne - zaznaczył.

To powinni zrobić poszkodowani

Rzecznik Marszałka Województwa Dolnośląskiego przekazał także, że "podróżni, którzy wnieśli wpłaty za imprezę, która nie została lub nie zostanie zrealizowana proszeni są o składanie zgłoszenia do gwaranta - to jest Towarzystwa Ubezpieczeń Europa".

Jak czytamy na rządowej stronie urzędu, "roszczenie może złożyć:

osoba/firma, która zawarła umowę w imieniu swoim i/lub pozostałych osób z umowy,

każdy podróżny z umowy we własnym imieniu".

Do zgłoszenia należy dołączyć:

kopię umowy o udział w imprezie turystycznej zawartej między podróżnym a organizatorem turystyki lub kopię dokumentów potwierdzających nabycie powiązanych usług turystycznych, za których realizację jest odpowiedzialny przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych;

dowód wpłaty na rzecz organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych należności za imprezę turystyczną lub usługi turystyczne, za których realizację jest odpowiedzialny przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych.

