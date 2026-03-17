Niespodziewany efekt konfliktu na Bliskim Wschodzie. Zyskuje Polska

Pałac na Wyspie. Wielki, neoklasycystyczny pałac z eleganckimi kolumnami i rzeźbami, siedzący nad spokojnym zbiornikiem wodnym i otoczony bujną zielenią. shutterstock_2623082159
Coraz więcej zagranicznych turystów decyduje się na wypoczynek w Polsce - wynika z analizy dostawcy systemów rezerwacji hotelowych. Nasz kraj postrzegany jest jako bezpieczny i stabilny kierunek. Więcej gości ma być między innymi z Niemiec, USA, Słowacji i Ukrainy.

Rezerwacje wakacyjne przyspieszyły - tylko w jednym z marcowych tygodni liczba nowych rezerwacji wzrosła o 18,4 proc. tydzień do tygodnia - wynika z danych firmy Profitroom.

Szczególnie duże zainteresowanie dotyczy drugiej połowy lipca i początku sierpnia, w tym długiego weekendu sierpniowego. Liczba zarezerwowanych noclegów jest już o 7,4 proc. wyższa niż rok temu.

Maja Piotrowska

"Wielu turystów poszukuje miejsc, które gwarantują stabilność"

Dyrektor regionalna Profitroom Agata Pielacha-Janiec oceniła, że rosnące napięcia geopolityczne na świecie zaczynają wpływać na decyzje wakacyjne turystów z kraju i świat. Polska zyskuje na znaczeniu jako bezpieczna destynacja.

- W sytuacji rosnącej niepewności w popularnych kierunkach wypoczynkowych, takich jak Bliski Wschód czy część Azji, wielu turystów poszukuje miejsc, które gwarantują stabilność i przewidywalność podróży. Z naszych danych wynika, że Polska coraz częściej pojawia się w planach wakacyjnych; widzimy nie tylko wzrost liczby rezerwacji, ale także wydłużające się okno rezerwacyjne oraz rosnącą wartość koszyka rezerwacyjnego – powiedziała.

Najwięcej wakacyjnych przyjazdów planowanych jest na drugą połowę lipca oraz początek sierpnia, a szczególnie popularnym terminem staje się długi weekend sierpniowy. Zmienia się także długość planowanych pobytów. W regionach nadmorskich średni urlop trwa już ponad sześć dni, podczas gdy w regionach górskich goście planują wyjazdy trwające średnio 4,5-5 dni.

Goście częściej decydują się na kompleksowe pakiety pobytowe, obejmujące wyżywienie, atrakcje czy strefy wellness, co jeszcze kilka lat temu było domeną głównie zagranicznych resortów.

Najpopularniejsze miejsca w Polsce

Najpopularniejszymi kierunkami są:

  • Kołobrzeg,
  • Gdańsk,
  • Zakopane,
  • Karpacz,
  • Świnoujście.

Rośnie również zainteresowanie mniej oczywistymi lokalizacjami.

W ostatnich miesiącach dynamiczny wzrost liczby rezerwacji odnotowały m.in.:

  • Nałęczów,
  • Kazimierz Dolny,
  • Białystok,
  • Istebna.

Rośnie liczba rezerwacji dokonywanych przez gości zagranicznych. Największą grupą pozostają Niemcy – liczba rezerwacji z tego rynku wzrosła o 6,9 proc. rok do roku. Coraz wyraźniej rośnie także liczba gości z USA, Słowacji oraz Ukrainy. Goście z Niemiec najczęściej wybierają kurorty nad Bałtykiem, Czesi chętniej rezerwują pobyty w regionach górskich – przede wszystkim w Sudetach.

Pałac w Łazienkach Królewskich
"To ogromna szansa dla polskiej branży hotelarskiej"

Zdaniem przedstawicieli branży hotelarskiej obecna sytuacja może okazać się ważnym momentem dla rozwoju krajowej turystyki. Prezes Polskich Hoteli Niezależnych Elżbieta Lendo jest zdania, że Polska od lat konsekwentnie buduje silną i nowoczesną bazę hotelową, która dziś pozwala konkurować z wieloma zagranicznymi kierunkami wypoczynkowymi.

- W obliczu globalnej niepewności coraz więcej turystów docenia dostępność wysokiego standardu hoteli, rozbudowanej infrastruktury SPA & wellness oraz bezpieczeństwo podróży w obrębie Europy. To ogromna szansa dla polskiej branży hotelarskiej, aby przekonać gości, że urlop w kraju może być równie atrakcyjny jak wyjazd zagraniczny. Przede wszystkim to urlop bezpieczny - powiedziała Lendo.

Obecnie liczba wakacyjnych rezerwacji stanowi jeszcze około 10 proc. całkowitego wyniku ubiegłego sezonu, jednak w niektórych regionach, takich jak Pomorze Zachodnie czy Bieszczady, udział ten jest wyższy i wynosi odpowiednio 15 proc. czy 20 proc.

- Największą dynamikę rezerwacji obserwujemy w weekendy, zwłaszcza w niedziele, kiedy goście najczęściej planują wakacyjne wyjazdy. To sygnał, że zainteresowanie sezonem letnim będzie w najbliższych tygodniach jeszcze rosło - powiedziała Agata Pielacha-Janiec.

Profitroom to dostawca technologii rezerwacji bezpośrednich oraz rozwiązań wspierających sprzedaż i marketing online w hotelarstwie. Systemy firmy wykorzystywane są przez ponad 4 tys. hoteli w 60 krajach

