Turystyka Polska nazwana supermocarstwem. Media o boomie nad Wisłą Oprac. Alicja Skiba |

Wakacyjne kierunki Polaków w 2026 roku. Komentarz Pawła Radolińskiego z Polskiej Izby Turystyki Źródło zdj. gł.: Stefano Ember / Shutterstock

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W reportażu jako przykład boomu turystycznego podano otwarcie w czerwcu tego roku gigantycznego hotelu w Pobierowie nad Bałtykiem. Z rozmów z przedsiębiorcami w Międzyzdrojach wynika z kolei, że Polska stanowi silną konkurencję dla niemieckich kurortów nad Bałtykiem. Przewagą jest nie tylko atrakcyjniejsza cena, ale również atrakcje dla dzieci.

"Niemcy zaczynają się denerwować" - podsumowała dziennikarka Brita Kvist Hansen.

Polska. Turystyczny boom nad Wisłą

DR przypomniał, że w ubiegłym roku Polskę odwiedziło 20 mln zagranicznych turystów, a w tym roku spodziewanych jest 23 mln.

"To wciąż daleko od klasycznych turystycznych krajów, takich jak Hiszpania, Francja i Włochy, ale Polska wyróżnia się tempem rozwoju turystki" - zaznaczyła reporterka.

W odpowiedzi na pytanie, co stoi za tym sukcesem, duńska telewizja powołała się na Polski Instytut Ekonomiczny, który obliczył, że polska gospodarka wzrosła o ponad 40 proc. dzięki członkostwu w UE - w porównaniu ze scenariuszem, gdyby pozostawała poza Wspólnotą.

Polska zastępuje Wielką Brytanię w UE

"Jedna czwarta polskich firm deklaruje, że zatrudni w tym roku więcej pracowników, a raport Międzynarodowego Funduszu Walutowego pokazuje, że przeciętny Polak zarabia więcej niż Hiszpan" - dowiadują się z reportażu Duńczycy.

W artykule wspomniano również o tym, że nasz kraj jest bliski wejścia do grupy G20, skupiającej największe gospodarki świata.

Cytowany politolog Wojciech Przybylski, redaktor naczelny Visegrad Insight, powiedział duńskim mediom o ciężkiej pracy i zaangażowaniu kilku pokoleń Polaków, Polsce, która wypełniła miejsce Wielkiej Brytanii w UE po brexicie, a także roli Polski w pomocy Ukrainie, toczącej wojnę z Rosją, oraz zaangażowaniu Warszawy w bezpieczeństwo Europy.

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