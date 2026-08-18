Turystyka Polska rusza z dużą kampanią za granicą. Chce przyciągnąć turystów z Europy i USA Oprac. Paulina Karpińska |

Rusza kampania "POLAND. More than you expected" promująca Polskę za granicą Źródło wideo: TVN24

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Ruszyła kampania, która obejmie promocję wizerunku Polski na kluczowych rynkach europejskich w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i we Włoszech, a także w Stanach Zjednoczonych - przekazała podczas konferencji prasowej prezes Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) Magdalena Krucz.

- To inwestycja w promocję naszego kraju. Liczymy na to, że w perspektywie roku zwiększy się liczba turystów przyjeżdżających do Polski w wyniku tej kampanii - powiedziała Krucz. Jak dodała, "moda na Polskę" rośnie. W zestawieniu danych z 2025 r. odnotowano wzrost liczby turystów zagranicznych o 12 proc. wobec 2024 r.

Krucz przekazała także, że kampania jest finansowana z budżetu państwa.

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Nowa kampania promująca Polskę za granicą. Lewandowski wśród gwiazd

Akcja pod hasłem "POLAND. More than you expected", czyli "Polska. Więcej niż myślisz", ma budować wizerunek kraju za granicą. Kampanię przygotowano na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Materiały promocyjne obejmują 30-sekundowe spoty oraz krótsze materiały przystosowane do platform takich jak Facebook czy Instagram, które przedstawiają popularne kierunki turystyczne naszego kraju, a pierwszym zaprezentowanym materiałem była reklama Warszawy.

W kampanii reklamowej wystąpili m.in. piłkarz Robert Lewandowski, a także amerykański aktor i reżyser polskiego pochodzenia Jesse Eisenberg, któremu w marcu ub.r. polskie obywatelstwo nadał prezydent Andrzej Duda. Biorą w niej udział także: Lech Wałęsa, Maryla Rodowicz, Anja Rubik czy Nikodem Rozbicki. Za muzyczną część kampanii odpowiada Jimek, czyli Radzimir Dębski.

Krucz: myślę, że kampania będzie zaskakująca

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2025 r. do Polski przybyło ponad 8,8 mln turystów zagranicznych. Niemcy stanowili 22 proc. tej liczby - najwięcej w zestawieniu z innymi państwami. Z kolei z Wielkiej Brytanii przybyło 9 proc. gości, Włosi stanowili 4 proc., a Hiszpanie - 3 proc. Polskę odwiedziło też ponad 600 tys. turystów ze Stanów Zjednoczonych, którzy stanowili 7 proc. ogólnej liczby zagranicznych podróżnych.

- Amerykanie przylatują do Europy, ale też chętnie odwiedzają Polskę. Mamy tam bardzo dużą diasporę. Mamy młode pokolenie, które ma polskie korzenie i przyjeżdża odwiedzać swoje rodziny, czy też miejsce życia swoich przodków - powiedziała prezes POT.

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Jak wskazała cytowana w komunikacie prezes POT, promocja w tych pięciu państwach ma na celu pokazać Polskę "jako kraj piękny, bezpieczny i taki, który ma do zaoferowania znacznie więcej, niż można się spodziewać".

- Myślę, że ta kampania będzie dla odbiorców równie zaskakująca, jak sama Polska okazuje się dla turystów, którzy przyjeżdżają do nas po raz pierwszy - oceniła Krucz.