Logo TVN24
Biznes
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Turystyka

Polska rusza z dużą kampanią za granicą. Chce przyciągnąć turystów z Europy i USA

|
Polska, więcej niż myślisz - Lewy-65
Rusza kampania "POLAND. More than you expected" promująca Polskę za granicą
Źródło wideo: TVN24
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Polska rozpoczęła nową kampanię promocyjną skierowaną do odbiorców na czterech rynkach europejskich oraz w USA. Akcja ma zachęcić zagranicznych turystów do odwiedzenia kraju i wzmocnić jego rozpoznawalność.

Ruszyła kampania, która obejmie promocję wizerunku Polski na kluczowych rynkach europejskich w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i we Włoszech, a także w Stanach Zjednoczonych - przekazała podczas konferencji prasowej prezes Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) Magdalena Krucz.

- To inwestycja w promocję naszego kraju. Liczymy na to, że w perspektywie roku zwiększy się liczba turystów przyjeżdżających do Polski w wyniku tej kampanii - powiedziała Krucz. Jak dodała, "moda na Polskę" rośnie. W zestawieniu danych z 2025 r. odnotowano wzrost liczby turystów zagranicznych o 12 proc. wobec 2024 r.

Krucz przekazała także, że kampania jest finansowana z budżetu państwa.

Wakacyjny budżet Polaków. Większość zostanie w kraju
Dowiedz się więcej:

Wakacyjny budżet Polaków. Większość zostanie w kraju

Nowa kampania promująca Polskę za granicą. Lewandowski wśród gwiazd

Akcja pod hasłem "POLAND. More than you expected", czyli "Polska. Więcej niż myślisz", ma budować wizerunek kraju za granicą. Kampanię przygotowano na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Materiały promocyjne obejmują 30-sekundowe spoty oraz krótsze materiały przystosowane do platform takich jak Facebook czy Instagram, które przedstawiają popularne kierunki turystyczne naszego kraju, a pierwszym zaprezentowanym materiałem była reklama Warszawy.

W kampanii reklamowej wystąpili m.in. piłkarz Robert Lewandowski, a także amerykański aktor i reżyser polskiego pochodzenia Jesse Eisenberg, któremu w marcu ub.r. polskie obywatelstwo nadał prezydent Andrzej Duda. Biorą w niej udział także: Lech Wałęsa, Maryla Rodowicz, Anja Rubik czy Nikodem Rozbicki. Za muzyczną część kampanii odpowiada Jimek, czyli Radzimir Dębski.

Krucz: myślę, że kampania będzie zaskakująca

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2025 r. do Polski przybyło ponad 8,8 mln turystów zagranicznych. Niemcy stanowili 22 proc. tej liczby - najwięcej w zestawieniu z innymi państwami. Z kolei z Wielkiej Brytanii przybyło 9 proc. gości, Włosi stanowili 4 proc., a Hiszpanie - 3 proc. Polskę odwiedziło też ponad 600 tys. turystów ze Stanów Zjednoczonych, którzy stanowili 7 proc. ogólnej liczby zagranicznych podróżnych.

- Amerykanie przylatują do Europy, ale też chętnie odwiedzają Polskę. Mamy tam bardzo dużą diasporę. Mamy młode pokolenie, które ma polskie korzenie i przyjeżdża odwiedzać swoje rodziny, czy też miejsce życia swoich przodków - powiedziała prezes POT.

Te województwa przyciągnęły najwięcej turystów
Dowiedz się więcej:

Te województwa przyciągnęły najwięcej turystów

Jak wskazała cytowana w komunikacie prezes POT, promocja w tych pięciu państwach ma na celu pokazać Polskę "jako kraj piękny, bezpieczny i taki, który ma do zaoferowania znacznie więcej, niż można się spodziewać".

- Myślę, że ta kampania będzie dla odbiorców równie zaskakująca, jak sama Polska okazuje się dla turystów, którzy przyjeżdżają do nas po raz pierwszy - oceniła Krucz.

Źródło: PAP, tvn24.pl
ZOBACZ TAKŻE:
42 min
1609_cnb_braun_monika
Siostra Grzegorza Brauna: bratu nie wybaczam
Piotr Jacoń
45 min
Droga do Watykanu - cnb
Groziła Wojtyle, że "będzie się w piekle smażył"
57 min
Andrzej Lepper pap_20060113_05O (1)
15 lat od śmierci Andrzeja Leppera. "Nigdy nie uwierzę, że to było samobójstwo"
TVN24
Udostępnij:
Tagi:
Polskaturystyka
Paulina Karpińska
Paulina Karpińska
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
Snusy
Hossa na rynku nikotynowych saszetek. Eksperci ostrzegają przed skutkami
Handel
pieniadze komputer shutterstock_2605179809 (1)
Plaga fałszywych inwestycji. Nowe ostrzeżenie
Tech
pole traktor shutterstock_2825376343
Rolnicy mają zyskać większą ochronę. Jest projekt ustawy
Z kraju
rafineria shutterstock_2759883205
Ceny paliw pozostają wysokie. Trump prosi Amerykanów o "cierpliwość"
Ze świata
Meta Platforms
Meta zabiera głos. "Nikt nie chce takich treści"
Z kraju
PLL LOT szukają oszczędności
Ruszyła kontrola w PLL LOT. Chodzi o umowy B2B
Z kraju
laptop mezczyzna telefon shutterstock_2741201535
Tego nie wpisujemy do zwykłej wyszukiwarki. To trzeba wiedzieć, zanim skorzystamy z AI
Tech
mieszkania bloki shutterstock_2688919285_1
Rośnie popyt na kredyty mieszkaniowe. Skok o ponad jedną piątą
Nieruchomości
inpost shutterstock_2689672825
Zielone światło z Brukseli dla przejęcia InPostu
Ze świata
Pociąg PKP Intercity śmiertelnie potrącił człowieka (zdjęcie ilustracyjne)
W przyszłym roku pociągi przyspieszą do 250 km/h
Z kraju
wieza kontroli lotow shutterstock_1109029928
Spór o miliardy uderza w PAŻP. Sąd odroczył decyzję
Z kraju
ludzie, ulica, warszawa, shutterstock_2474169857
Producentów ubywa, eksport rośnie. "Polska zajmuje ważną pozycję w światowym handlu"
Z kraju
Mjanma, Birma, paliwa
Ceny paliw w środę. O tyle więcej zapłacimy na stacjach
Moto
Owoce, jabłka, eksport shutterstock_2113771475
Nie tylko Niemcy i Francja. Polska żywność coraz częściej trafia do Azji i Afryki
Z kraju
zwrot maszyna kaucja shutterstock_2741492911
System do zmiany? "Niech pan zobaczy, panie pośle"
Z kraju
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Podejrzenie lobbingu w rządzie. "Nie ma w tym nic złego, że myślimy podobnie"
Z kraju
Akcja służb w sprawie nielegalnego handlu odpadami
Nielegalny handel odpadami. Służby skarbowe zatrzymały pięć osób
Z kraju
Dwóch patostreamerów ukaranych (zdjęcie ilustracyjne)
Młodzi tracą pieniądze częściej niż seniorzy. "Są pewni swoich cyfrowych umiejętności"
Tech
platforma wiertnicza shutterstock_225139657
Odkrycie w Brazylii. "Pokaże prawdziwy potencjał regionu"
Ze świata
Donald Trump
Trump: oni mogą jednak sprawiać problemy
Ze świata
Krzysztof Gawkowski
Wicepremier: zwrócę się do Mety o pilne wyjaśnienia
Tech
shutterstock_2796885613
Niepokój w całej branży. "Na ten trend zaczyna reagować coraz więcej firm"
Pieniądze
Nowa siedziba centrali PKO BP
KNF nakłada dużą karę. Największy bank: nie zgadzamy się
Z kraju
Port lotniczy Adolfo Suarez Madryt-Barajas
Odwet za ruch Włoch. Tysiące kontroli na lotniskach
Ze świata
Budapeszt, Węgry, ludzie, tłum
"Europa stoi w obliczu narastającego zagrożenia"
Ze świata
mleko w proszku shutterstock_2678436991
Partie mleka wycofywane. Wykryto toksynę
Z kraju
Adam Gomoła
Kosztowny wynajem auta. Poseł znów komentuje
Z kraju
Europejski Bank Centralny EBC
Europejski Bank Centralny ostrzega. "Poważne konsekwencje"
Tech
shein
Wartość giganta mocno w dół
Ze świata
Ferrari Luce
Pierwsze elektryczne Ferrari trafiło pod młotek. Rekordowa kwota
Moto
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica