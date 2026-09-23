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Katowice i czeska Ostrawa mają mieć połączenie kolejowe

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Pociąg (zdjęcie ilustracyjne)
Łoś sparaliżował ruch kolejowy w centrum Warszawy
Źródło zdj. gł.: lumofoto/Shutterstock
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Port Polska i Sprava Zeleznic, czeski zarządca infrastruktury kolejowej, podpisały nowe porozumienie o współpracy - przekazał portal "Rynek Kolejowy". Memorandum dotyczy między innymi rozwoju połączeń kolejowych między dwoma krajami oraz przygotowania do wspólnego pozyskiwania funduszy europejskich.

Porozumienie ma być kolejnym krokiem w realizacji połączenia Katowice-Ostrawa." W ramach wspólnych działań, oprócz przygotowania nowych połączeń kolejowych między Polską i Czechami, podmioty będą również dzieliły się wiedzą i doświadczeniami dotyczącymi funkcjonowania kolei" - przekazał "Rynek Kolejowy".

- Cieszymy się, że bardzo dobra współpraca ze Spravą Zeleznic wchodzi na kolejny poziom. Nasze zespoły pozostają w stałym kontakcie i wspólnie rozwiązują konkretne kwestie związane z przygotowaniem połączenia Katowice-Ostrawa. To projekt, którego znaczenie wykracza daleko poza sam odcinek graniczny. Chcemy połączyć polską i czeską sieć kolei dużych prędkości i stworzyć nowe możliwości podróżowania po Europie Środkowej - powiedział Piotr Rachwalski, członek zarządu ds. kolejowych w Port Polska.

Prace nad połączeniem Katowice-Ostrawa

Port Polska i Správa železnic współpracują przy projekcie trasy Katowice-Ostrawa już od 2019 roku. Inicjatywa ma stanowić jeden z elementów integracji sieci kolei dużych prędkości w Europie Środkowej. Połączy dwa systemy kolejowe i ułatwi rozwój transgranicznych podróży.

- Dzisiejsze porozumienie jest naturalnym krokiem w rozwoju naszego partnerstwa. Daje nam ramy do dalszej pracy nad połączeniem Katowice-Ostrawa, ale także do dzielenia się wiedzą i doświadczeniami. Zależy nam na długofalowej współpracy i utrzymaniu otwartego dialogu o kolejnych połączeniach między naszymi krajami - podkreślił Rachwalski.

Obie strony planują pozyskać dofinansowanie na rozwój transgranicznej trasy z funduszy europejskich, w ramach programu "Łącząc Europę".

Polsko-czeskie porozumienie

Porozumienie ma jednak wykraczać poza jeden projekt. Strony wyraziły chęć wymiany informacji w zakresie m.in. standardów technicznych, interoperacyjności, systemu ERTMS, regulacji rynku kolejowego oraz modelowania ruchu - wymienia "Rynek Kolejowy".

Ponadto zapowiedziano rozmowy na temat przewozów kolejowych w formule open access, czyli połączeń uruchamianych przez przewoźników na zasadach otwartego dostępu do infrastruktury. Do tego Port Polska i Správa železnic mają rozmawiać o zbudowaniu połączenia Wrocław-Praga.

Źródło: "Rynek Kolejowy"
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Tagi:
pociągiCzechyKolej
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