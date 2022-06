"Spora część przewoźników jest zmuszona do cięcia siatki połączeń". Ekspert o problemach polskich turystów

Niektórzy polscy turyści wypoczywających na wakacjach za granicą z biurem Itaka mają problem z powrotem do kraju. Prawie 180 klientów tego biura miało wylecieć wczoraj z Gran Canarii do Katowic, ale ich lot został przełożony. Problemy dotyczą również osób przebywających w Grecji , Tunezji i Egipcie .

- Część z elementów podróży lotniczych i produktu, jakim jest wyjazd z biurem podróży, jest czymś, czego nie zaplanujemy. Nawet jeśli jesteśmy przekonani, że wszystko musi dojść do skutku, nawet jeśli mamy potwierdzenie wylotu, to nagle może okazać się, że strajk kontrolerów albo niedobór rąk do pracy na lotniskach, albo wycofanie się z umowy jednego z podwykonawców (...) może spowodować, że nasz wyjazd będzie przesunięty, opóźniony albo w ogóle nie dojdzie do skutku - stwierdził Kunz.