Kilkuset turystów nie może opuścić wyspy. Wśród nich Polacy

- Mamy ponad 400 zagranicznych turystów... ich loty zostały odwołane – powiedział AFP Jehja ben Afrar, zastępca gubernatora Sokotry ds. kultury i turystyki.

Również inny przedstawiciel władz lokalnych potwierdził informację, że na wyspie utknęło 416 turystów z których 60 pochodzi z Rosji.

Wśród nich są również Polacy

Singapurski dziennik "The Straits Times" przytoczył jednak wypowiedź jednej z przebywających na Sokotrze turystek, z której wynika, że na wyspie może przebywać ponad 700 zagranicznych turystów.

Kobieta miała wracać do domu w piątek, jednak kiedy dotarła na lotnisko, okazało się, że przejęli je żołnierze, turyści nie mają wstępu do terminalu, a loty zostały wstrzymane. W ocenie rozmówczyni portalu obecnie na kempingu, na który zostali skierowani turyści przebywa ok. 750 osób.

W niedzielę poinformowano, że na Sokotrze ugrzęzła również kilkudziesięcioosobowa grupa polskich turystów, którzy pojechali tam mimo oficjalnych ostrzeżeń MSZ. Resort już dawniej odradzał wszelkie podróże do Jemenu, w którym od blisko 12 lat trwa wojna domowa. Polskie MSZ przekazało, że jest w stałym kontakcie z tymi osobami i warunki, w których przebywają są dobre.

Wzrost napięć w związku z konfliktem między Arabią Saudyjską i Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi

Obecny wzrost napięć jest związany z konfliktem między Arabią Saudyjską i Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi - do niedawna występującymi jako dominujący sojusznicy w koalicji arabskiej dążącej do przywrócenia władzy uznawanemu na arenie międzynarodowej rządowi Jemenu, którego siły traciły terytoria na rzecz rebeliantów Huti.

W grudniu kontrolę nad prowincją Hadramaut przejęła wspierana przez rząd ZEA rebeliancka Rada Przejściowa Południa (STC). Arabia Saudyjska zareagowała ostrzelaniem transportu broni, która - jak twierdziła - była wysłana przez Abu Zabi dla sił STC.

Przywódca wspieranej przez Arabię Saudyjską jemeńskiej Rady Prezydenckiej, Raszad al-Alimi nazwał działania STC "nieakceptowalną rebelią" i ogłosił blokadę powietrzną, morską i lądową. W rezultacie w ostatnich dniach grudnia lotnisko na Sokotrze również przestało działać.

