Polacy planują wakacje w Turcji. Co trzeba wiedzieć, jadąc do kraju dotkniętego trzęsieniem ziemi

Trzęsienie ziemi w Turcji. Co z podróżowaniem?

Choć władze wielu krajów, w tym Polski, w ostatnich tygodniach radziły, by unikać odwiedzania regionów, które nawiedził kataklizm, nie ma obecnie ostrzeżeń przed podróżowaniem do Turcji. Jak podaje CNN, skutki wstrząsów odczuwalne były w dziesięciu tureckich prowincjach: Adana, Adiyaman, Diyarbakir, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaras, Kilis, Malatya, Osmaniye i Sanliurfa.

Dlatego tragiczny w skutkach kataklizm nie wpłynął znacząco na ruch turystyczny w Turcji. - W tej chwili, po chwilowych niewielkich wahaniach, w granicach maksymalnie 10 proc., sytuacja wróciła do poziomu sprzed trzęsienia ziemi. Wszystko wskazuje na to, że Turcja będzie jednym z najchętniej wybieranych kierunków na wakacyjne podróże Polaków w tym roku - mówi Beata Antos, rzecznik prasowy Polskiej Izby Turystyki.

Beata Antos dodaje, że katastrofa z początku lutego paradoksalnie może przyczynić się nawet do zwiększenia liczby wyjazdów do Turcji. - Należy pamiętać, że mamy do czynienia z różnymi typami klientów. Jedni będą szukać innych kierunków, bo to da im poczucie bezpieczeństwa, a inni specjalnie wybiorą Turcję, w geście solidarności z narodem tureckim, chcąc wesprzeć ten kraj i jego gospodarkę - wyjaśnia Antos.