Wakacyjne hity Polaków. Dominują znane kierunki
Jak wynika z przedstawionych w tym tygodniu danych Polskiej Izby Turystycznej (PIT), 28,3 proc. podróżnych wyjeżdżających na urlop z biurami podróży wybrała Turcję, 18 proc. pojechało do Grecji, a 13,6 proc. do Egiptu. Na dalszych miejscach znalazła się Hiszpania (9,6 proc.) i Bułgaria (7,5 proc.).
Na czele najpopularniejszych regionów turystycznych uplasowała się Riwiera Turecka, którą zdecydowało się odwiedzić 21,6 proc. podróżnych. Egipskie kurorty Hurghada i Marsa Alam miało wybrać odpowiednio 6,5 i 6 proc. wyjeżdżających.
Zyskują mniej oczywiste kierunki
Z kolei ze statystyk internetowego biura podróży eSky.pl przekazanych PAP wynika, że w tegoroczne wakacje Polacy ponownie najchętniej wybierali wypoczynek w krajach południa Europy. Znajdujące się na pierwszym miejscu Włochy odpowiadały za 27 proc. wszystkich wyjazdów, druga Hiszpania za 15 proc., a trzecia Grecja za 13 proc. Na dalszych miejscach uplasowała się Malta (11 proc.) i Bułgaria (9,5 proc.).
Katarzyna Hauton z eSky.pl podkreśliła, że ostatni z wymienionych krajów zanotował szczególnie dynamiczny wzrost, bo liczba wyjazdów do tego kraju zwiększyła się sześciokrotnie względem ubiegłego roku. "Jednocześnie sezon 2026 r. pokazał, że Polacy coraz chętniej odkrywają mniej oczywiste kierunki. Przykładem jest Albania, gdzie liczba pakietów 'Lot+Hotel' wzrosła aż 7-krotnie w skali rocznej" - dodała.
Najpopularniejsze kierunki w Polsce
W przypadku wyjazdów krajowych, większość podróżnych wybrało się nad Bałtyk lub w góry - wynika z danych dotyczących wakacyjnych wyjazdów portalu rezerwacyjnego Travelist.pl. Oba kierunki odpowiadały za 39 proc. pobytów. Pobyty nad jeziorami stanowiły 10 proc., a po 6 proc. miały wyjazdy do miast i pozostałe kierunki.
Wyjazdy głównie na tydzień
Zdaniem Travelist.pl, Polacy nieco chętniej podróżowali w sierpniu, który odpowiadał za 51 proc. wyjazdów wakacyjnych (lipiec 49 proc.). Najchętniej wybieranym przez turystów terminem był długi weekend w połowie sierpnia, na który przypadła co siódma rezerwacja. Jednocześnie jednak przez pierwsze cztery tygodnie wakacji podróżni najchętniej wypoczywali nad Bałtykiem, podczas gdy od ostatniego tygodnia lipca niemal do końca wakacji bardziej popularne były góry.
Polska Izba Turystyczna wskazała ponadto, że Polacy wyjeżdżali za granicę najczęściej na 7-8 dni (68,4 proc. rezerwacji), 18 proc. wybierało pobyty krótsze trwające do 6 dni, a 12,3 proc. podróże trwające 9-13 dni. W raporcie wskazano, że Polacy częściej decydują się na zagraniczne urlopy w lipcu - w tym miesiącu zarezerwowano 29,2 proc. ogólnej liczby pobytów w tegorocznym sezonie wakacyjnym. W sierpniu było to 28,8 proc., w czerwcu 25,6 proc., a na wrzesień jest to 16,3 proc.