|

Dokąd i jak będziemy podróżować w 2026 roku? Nowe trendy również w Polsce

Paulina Borowska
Paulina Borowska
Ważnym trendem na 2026 rok ma być "quietcation", czyli "ciche wakacje"
Ważnym trendem na 2026 rok ma być "quietcation", czyli "ciche wakacje"
Źródło: Shutterstock
Polaków coraz bardziej interesują odległe kierunki wakacyjne. Według ekspertów prym nadal jednak będą wiodły ciepłe, głównie europejskie destynacje. A jakie style podróży będziemy wybierać i czy będą one odpowiadać aktualnym światowym trendom?
Kluczowe fakty:
  • Według prognoz branży turystycznej w 2026 roku popularnymi formami wypoczynku będą wakacje w stylu "slow" - ciche i spokojne podróże, z dala od utartych szlaków i zatłoczonych miejsc.
  • Częściej będziemy skupiać się na własnym komforcie, psychicznym i fizycznym.
  • Profil polskiego turysty się zmienia i Polaków coraz bardziej interesują kierunki nieoczywiste, odległe.
  • W 2026 roku tanie latanie z Polski może być nawet tańsze.

"Czasy rezerwowania takiej samej wycieczki jak wszyscy już dawno minęły: branża turystyczna zmierza w kierunku hiperindywidualności na wielką skalę" - zapowiada BBC. Także w prognozach od Skyscanner.pl czytamy, że w 2026 roku "wszystko będzie bardziej osobiste", zgodne z indywidualnymi pasjami, priorytetami i samopoczuciem, a podróż "stanie się sposobem na większe poczucie więzi z prawdziwym życiem" - napisano.

Brzmi to jak trend na to, żeby nie było trendów. Ale branżowe portale i magazyny wskazują style podróżowania, które zyskują na popularności. Jedno pragnienie wydaje się powracać szczególnie często. A i Polacy wyraźnie szukają na urlopach nowych wrażeń.

1. W poszukiwaniu straconego spokoju

Ważnym trendem na 2026 rok ma być "quietcation", czyli "ciche wakacje". To wypoczynek bez hałasu, ogromnych tłumów i silnych bodźców. Zwraca na to uwagę m.in. BBC. "Cisza będzie na wagę złota" - przewiduje też w swoich prognozach platforma do rezerwacji noclegów Booking.com.

Z dużego badania przeprowadzonego przez ten portal - wśród ponad 29 tysięcy podróżnych z 33 krajów - wynika, że 43 proc. będzie szukać takiego miejsca na wakacje, żeby być bliżej natury, a 25 proc. preferuje podczas urlopu spokojne zajęcia, bez nadmiaru bodźców, mocnych wrażeń i adrenaliny.

Czego będą szukać turyści w 2026 roku?
Czego będą szukać turyści w 2026 roku?

- Trend ten często wiąże się z detoksem cyfrowym: rezygnacją z telefonów, mediów społecznościowych, z ciągłego bycia online, by realnie się odprężyć - mówi w rozmowie z tvn24.pl dr Magdalena Kugiejko z Katedry Turystyki i Rekreacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Paulina Borowska
Paulina Borowska
Dziennikarka tvn24.pl
