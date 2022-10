Jadą na wakacje, aby się wyspać. Nowy trend w turystyce

W ostatnim roku hotel Park Hyatt w Nowym Jorku otworzył apartament Bryte Restorative Sleep Suite, o powierzchni ok. 83 metrów kwadratowych, wypełniony udogodnieniami ułatwiającymi zasypianie. Sieć hoteli Rosewood Hotels&Resors, której obiekty znajdują się w 28 krajach świata, utworzyła specjalne miejsca odosobnienia, nazwane Alchemy of Sleep, których celem jest promowanie odpoczynku. Z kolei w 2020 roku w Londynie otworzył się hotel Zedwell, pierwsza w brytyjskiej stolicy placówka skoncentrowana na śnie. Posiada pokoje wyposażone w odpowiednią akustykę, sprzyjającą zasypianiu.

- Ludzie często kojarzą podróżowanie z wyrafinowanym jedzeniem czy atrakcjami, które odbywają się niemal kosztem snu - zauważa dr Rebecca Robbins, badaczka snu i współautorka książki "Sleep for Success!". - Myślę, że teraz nastąpiła ogromna zmiana w naszej świadomości zbiorowej, dotycząca priorytetowego traktowania dobrego samopoczucia - twierdzi.

Nowy trend w turystyce

Rodzaje oferowanych usług, dotyczących poprawy snu, różnią się w zależności od hotelu. W jednym z londyńskich obiektów, Cadogan, powstała specjalna usługa, przeznaczona dla osób z problemami ze snem. Obejmuje ona możliwość korzystania ze specjalnych nagrań dźwięków zachęcających do snu, specjalnych poduszek dostosowanych do gości, w zależności od pozycji, w jakiej preferują spać, kocy obciążeniowych, herbaty ułatwiającej zasypianie i relaksujących zapachów do pościeli. - Różne opcje działają wobec różnych osób i różnych etapów ich życia - podkreśla hipnoterapeutka i trenerka medytacji Malminder Gill.