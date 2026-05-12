Turystyka Polska linia lotnicza zapowiada ekspansję. Chce przejąć biuro podróży Oprac. Wiktor Knowski |

Kryzys paliwowy. Problemy linii lotniczych Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

"Planowana koncentracja polega na przejęciu przez Enter Air wyłącznej kontroli nad biurem podróży Nekera w drodze nabycia 85 proc. udziałów w kapitale zakładowym tej spółki" - podano.

Enter Air jest polską linią lotniczą specjalizującą się w świadczeniu usług lotów czarterowych, działającą w ramach grupy kapitałowej Enter Air.

Nekera jest niezależnym polskim touroperatorem prowadzącym działalność w zakresie organizacji i sprzedaży imprez turystycznych, w szczególności pakietów wakacyjnych obejmujących transport lotniczy i zakwaterowanie.

8 milionów rekompensaty

O Enter Air pisaliśmy również w kwietniu, kiedy UOKiK zdecydował, że linie będą musiały wypłacić podróżnym rekompensaty w wysokości ponad 8 mln zł. W uzasadnieniu urząd przekazał, że "zakwestionował 10 stosowanych przez (linie) praktyk".

Podróżowałeś liniami Enter Air? ✈️🏖️🌴🌄

Może Ci przysługiwać rekompensata! 💸

Prezes #UOKiK wydał decyzję zobowiązującą 📄



📢 Uszkodzony bagaż, opóźniony lot, problem z odszkodowaniem lub reklamacją ⤵️

Sprawdź 📎 https://t.co/Lv3dMcCMua pic.twitter.com/S1HfBP5Ocr — UOKiK (@UOKiKgovPL) April 14, 2026 Rozwiń

O odszkodowanie mogli ubiegać się m.in. podróżni, których bagaż został uszkodzony, ich lot został opóźniony albo mieli problemy z odszkodowaniem lub reklamacją.

Spółka Enter Air w swoim oświadczeniu podkreśliła wówczas, że "od początku współpracowała z Urzędem w toku postępowania, przekazując wymagane informacje oraz wprowadzając zmiany w swojej działalności, które dotyczyły między innymi zmiany procedury reklamacyjnej".

OGLĄDAJ: TVN24