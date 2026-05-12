Polska linia lotnicza zapowiada ekspansję. Chce przejąć biuro podróży
"Planowana koncentracja polega na przejęciu przez Enter Air wyłącznej kontroli nad biurem podróży Nekera w drodze nabycia 85 proc. udziałów w kapitale zakładowym tej spółki" - podano.
Enter Air jest polską linią lotniczą specjalizującą się w świadczeniu usług lotów czarterowych, działającą w ramach grupy kapitałowej Enter Air.
Nekera jest niezależnym polskim touroperatorem prowadzącym działalność w zakresie organizacji i sprzedaży imprez turystycznych, w szczególności pakietów wakacyjnych obejmujących transport lotniczy i zakwaterowanie.
8 milionów rekompensaty
O Enter Air pisaliśmy również w kwietniu, kiedy UOKiK zdecydował, że linie będą musiały wypłacić podróżnym rekompensaty w wysokości ponad 8 mln zł. W uzasadnieniu urząd przekazał, że "zakwestionował 10 stosowanych przez (linie) praktyk".
O odszkodowanie mogli ubiegać się m.in. podróżni, których bagaż został uszkodzony, ich lot został opóźniony albo mieli problemy z odszkodowaniem lub reklamacją.
Spółka Enter Air w swoim oświadczeniu podkreśliła wówczas, że "od początku współpracowała z Urzędem w toku postępowania, przekazując wymagane informacje oraz wprowadzając zmiany w swojej działalności, które dotyczyły między innymi zmiany procedury reklamacyjnej".