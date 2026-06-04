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Turystyka

Południe Europy przyciąga turystów. "Tęsknią za słońcem"

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Rzym
Rosną obawy o ceny paliw w wakacje. Komentarze ekspertów i polityków
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Polacy w trakcie długiego weekendu polecą głównie do Włoch, na drugim miejscu uplasowała się Hiszpania. Liczba rezerwacji w okresie Bożego Ciała zwiększyła się trzykrotnie w porównaniu do tego samego okresu 2025 roku - podało biuro podróży e-Sky.pl.

Największą popularnością w tym czasie cieszą się kierunki południowej Europy, przede wszystkim Włochy, Hiszpania i Grecja.

- W przypadku Bożego Ciała widzimy, że wielu naszych użytkowników traktuje ten termin jako przedsmak wakacji. Wybierają wyjazdy, które pozwalają zarówno odpocząć, jak i poczuć atmosferę nowego miejsca bez konieczności planowania dłuższego urlopu, który oszczędzają na szczyt sezonu - stwierdziła Joanna Kwiatkowska z eSky cytowana w publikacji firmy.

Za większą część, bo ok. 40 proc. wszystkich rezerwacji odpowiadają podróże dla dwóch osób, wyjazdy dla rodzin stanowią 25 proc. całości. Ponadto ponad połowa klientów wybiera w tym okresie wyjazdy z noclegami ze śniadaniem, a 43 proc. rezerwacji dotyczy hoteli 4-gwiazdkowych.

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Średnio niemal tydzień za granicą

Platforma Fru wskazała, że najchętniej wybieranym kierunkiem na długi weekend Bożego Ciała jest Rzym, a tuż za nim plasują się Alicante, Paryż, Mediolan, Londyn oraz Malta. Zdecydowana większość, bo 90 proc. wszystkich rezerwacji w tym okresie dotyczy podróży do Europy.

"Z danych wyraźnie wynika, że Polacy tęsknią za słońcem i chcą wykorzystać czerwcowy długi weekend na coś więcej niż szybki city break. Wielu podróżnych traktuje Boże Ciało jako okazję do pierwszego letniego urlopu i planuje wyjazdy nawet na kilka dni i to z dużym wyprzedzeniem. Największym zainteresowaniem cieszą się miejsca, które pozwalają połączyć odpoczynek, dobrą pogodę i zwiedzanie bez konieczności organizowania dalekiej profesjonalnej podróży" - stwierdziła Marta Gałuszka z Fru.

Zgodnie z informacjami platformy, średnia długość pobytu za granicą w tym okresie wynosi ponad sześć dni, a podróże organizowane są z dużym wyprzedzeniem. Użytkownicy rezerwują bilety średnio 62 dni przed datą wylotu. Większość, bo 61 proc. rezerwacji to wyjazdy w dwie osoby, a bardzo wysoki pozostaje odsetek wyjazdów jednoosobowych - to 39 proc. wszystkich rezerwacji.

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Fenomen jezior

Portal rezerwacyjny Travelist.pl bazując na swoich danych zwrócił uwagę, że liczba rezerwacji wyjazdów nad jeziora na okres Bożego Ciała wzrosła w 2026 r. o 90 proc. rok do roku. Jednocześnie średnie ceny spadły tam najbardziej, bo o 14 proc. Mimo to wciąż najwięcej osób wybiera Bałtyk, który odpowiada za blisko połowę rezerwacji. Dodał, że w górach zainteresowanie wyjazdami na czerwcówkę jest obecnie o ok. 3 proc. niższe niż przed rokiem, ale ten region nadal odpowiada za jedną trzecią wszystkich rezerwacji.

Portal Wakacje.pl przekazały, że najpopularniejszym kierunkiem tegorocznego długiego weekendu czerwcowego jest Turcja. Za nią są Grecja, Egipt, Hiszpania i Tunezja, a pierwszą dziesiątkę uzupełniają Bułgaria, Cypr, Włochy, Albania i Malta. Jak zaznaczono, wszystkie kraje z z pierwszej dziesiątki notują wzrosty względem ubiegłego roku, co pokazuje, że większe zainteresowanie wyjazdami obejmuje nie tylko najpopularniejszą trójkę.

Jak wynika z danych portalu, łączna liczba rezerwacji na czerwcówkę jest o 26 proc. wyższa niż rok wcześniej. Marzena Buczkowska-German z Wakacje.pl zwróciła uwagę, że w tym sezonie czerwcowy długi weekend "wyraźnie wyprzedza majówkę, która nie układała się w kalendarzu tak korzystnie".

"Boże Ciało wypada natomiast na początku czerwca, kilka tygodni przed wakacyjnym szczytem. Dla wielu osób to dobry moment na wyjazd do ciepłych krajów, ale jeszcze bez największych tłumów i przy cenach niższych niż w pełni sezonu" - dodała Buczkowska-German.

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Alicja Skiba

Co oprócz Włoch?

Linia lotnicza Ryanair opierając się na własnych danych rezerwacyjnych wskazała, że najchętniej wybieranym kierunkiem pozostają Włochy, które odpowiadają za 31 proc. rezerwacji w okresie czerwcowego długiego weekendu. Dalej znalazła się Hiszpania (17 proc.), a podium zamyka Grecja (7 proc.). Wśród popularnych kierunków znalazły się również Chorwacja (5 proc.), Szwecja, Francja i Malta (po 4 proc.), Dania (3 proc.), Portugalia i Cypr (po 2 proc.), oraz Czarnogóra (1 proc.). Pozostałe kierunki odpowiadają łącznie za 16 proc. rezerwacji.

Alicja Wójcik-Gołębiowska z Ryanair przekazała w komentarzu dla PAP, że pasażerowie, którzy kupili lot z lotniska Kraków-Balice najczęściej wybrali Włochy, które odpowiadają za 31 proc. lotów z tego portu. Dalej znajdują się Hiszpania (14 proc.) i Grecja (7 proc.). Podobnie jest w przypadku turystów lecących z Wrocławia - Włochy odpowiadają za 31 proc. lotów, a Hiszpania za 20 proc. Na trzecim miejscu jest Chorwacja z udziałem 10 proc.

W przypadku lotnisk warszawskich (Lotnisko Chopina i Modlin) większość osób wybrało Włochy (31 proc.), Hiszpanię (22 proc.) i Grecję (9 proc.). Również z Poznania większość ma zamiar polecieć do Włoch (31 proc.), Hiszpanii (16 proc.) i Chorwację (12 proc.).

"Zdecydowanie odmiennie prezentuje się Pomorze (Gdańsk), gdzie Włochy (18 proc.) mają niższą popularność. Tu prym wiodą chłodniejsze kierunki: Szwecja (15 proc.), Dania (8 proc.) i Norwegia (8 proc." - stwierdziła Wójcik-Gołębiowska.

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Źródło: PAP
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Tagi:
samolotyPodróżeturystyka
Wiktor Knowski
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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