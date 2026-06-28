Turystyka Przybywa groźnych incydentów w samolotach. To teraz największe zagrożenia pożarowe Oprac. Alicja Skiba |

Wakacyjne kierunki Polaków w 2026 roku. Komentarz Pawła Radolińskiego z Polskiej Izby Turystyki Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Według urzędu obecnie jedna osoba zabiera średnio cztery różne urządzenia zasilane bateriami litowymi. Komponenty magazynują ogromne ilości energii i są powszechnie stosowane przy zasilaniu m.in. laptopów, e-papierosów, powerbanków, telefonów komórkowych i smartwatchów.

W przypadku przegrzania lub uszkodzenia baterii może dojść do trudnego do opanowania pożaru. Z tego powodu zabronione jest przewożenie ich w luku bagażowym.

Największe zagrożenie pożarowe w samolotach

CAA poinformował, że obecnie odnotowuje się tygodniowo ok. dwóch incydentów związanych z bateriami litowymi. Nie tylko niosą ze sobą ryzyko wywołania pożaru, ale również konieczność wyjęcia bagaży z luku w samolocie może powodować opóźnienia. Samoloty mogą nawet zostać przekierowane.

W maju lot linii EasyJet musiał zostać przekierowany do Rzymu, ponieważ w luku znaleziono powerbank. Z kolei w październiku ubiegłego roku w schowku nad głowami pasażerów doszło do zapłonu na pokładzie samolotu linii Air China, które miały zostać spowodowany przez baterię litową.

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Zasady przewożenia baterii litowych

CAA twierdzi, że mało pasażerów jest świadomych obowiązujących zasad, takich jak:

zabieranie przedmiotów, jak telefony komórkowe, e-papierosy i powerbanki tylko do kabiny pasażerskiej;

posiadanie maksymalnie dwóch powerbanków na osobę;

zakaz ładowania na pokładzie samolotu tych urządzeń;

całkowite wyłączanie laptopów umieszczanych w bagażu rejestrowanym.

Incydenty związane z bateriami litowymi

W 2024 r. brytyjskie władze wykryły 316 przypadków umieszczenia urządzeń z bateriami litowymi w bagażu rejestrowanym. W ubiegłym roku liczba ta wzrosła do 643. Zwiększyła się również liczba zgłoszeń dotyczących przegrzania lub awarii urządzeń - ze 123 w 2024 r. do 206 w 2025 r.

- Gdy produkty (zawierające baterie litowe - red.) są zapakowane w bagażu rejestrowanym, to nie ma do nich dostępu. Jeśli coś pójdzie nie tak, mogą spowodować niszczycielski pożar o bardzo niebezpiecznych konsekwencjach - ostrzegł Giuseppe Capanna z organizacji charytatywnej Electrical Safety First.

Jak zauważył, większość urządzeń zawierających baterie litowe jest bezpieczna, problemy powodują głównie "wersje niespełniające norm", kupowanie za pośrednictwem zewnętrznych sprzedawców.

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