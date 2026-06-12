Turystyka Ważne zmiany dla pasażerów linii lotniczych Oprac. Wiktor Knowski |

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Ostatnia runda negocjacji rozpoczęła się 3 czerwca, chociaż tak naprawdę plan reformy praw pasażerów linii lotniczych negocjowany jest w UE od ponad 12 lat, a rozmowy nabrały tempa za czasów polskiej prezydencji w pierwszym półroczu 2025 roku, kiedy państwa członkowskie uzgodniły swoje stanowisko. Zgodnie z postanowieniem, ostateczny termin zawarcia porozumienia upływa 15 czerwca tego roku.

Wysokość rekompensaty dla pasażerów

W piątek państwa członkowskie poinformowały, że uzgodniły ostateczny tekst porozumienia. Parlament Europejski ma ogłosić porozumienie ze swojej strony w poniedziałek, po czym - tego samego dnia - państwa członkowskie i PE mają podpisać oficjalny dokument.

Jak poinformowały w piątek źródła w UE, udało się m.in. znaleźć konsensus w sprawie tzw. trójkąta negocjacyjnego. Obejmował on trzy najbardziej sporne kwestie: odszkodowania dla pasażerów w sytuacji opóźnienia lotu, wysokość tych odszkodowań i wypełnianie formularzy wniosków o odszkodowanie.

PE chciał utrzymania dotychczasowych zapisów, zgodnie z którymi pasażerom przysługiwało odszkodowanie w przypadku opóźnienia lotu o trzy lub ponad trzy godziny, przy czym wysokość rekompensaty miałaby wynosić minimum 300 euro. Z kolei państwa członkowskie chciały, żeby rekompensata przysługiwała za loty opóźnione o cztery godziny lub sześć godzin, a jej wysokość wynosiła 300 euro na trasie do 3500 km i 500 euro na trasach dłuższych.

Zgodnie z wynegocjowanym porozumieniem, pasażerowi - tak jak dotychczas - będzie przysługiwało odszkodowanie w przypadku opóźnienia lotu o trzy lub ponad trzy godziny, a wysokość rekompensaty będzie wynosiła od 250 do 600 euro w zależności od długości trasy.

Rozszerzenie praw pasażerskich

Elementem spornym była też kwestia wypełniania formularzy o odszkodowanie za opóźniony lot. Obecnie, żeby złożyć wniosek pasażer musi szukać odpowiedniej funkcji na stronie przewoźnika, a potem samodzielnie wypełnić wniosek; PE chciał, żeby formularze w sytuacji opóźnień były automatycznie wypełniane przez przewoźników, ci alarmowali, że wywindowałoby to liczbę roszczeń. W końcu ustalono, że przewoźnicy nie będą musieli wypełniać dokumentacji, ale w przypadku opóźnienia pasażerowie będą otrzymywali na maila czytelną informację, jak starać się o odszkodowanie.

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Negocjatorom udało się też porozumieć w kwestii rozszerzenia praw pasażerskich o około 30 nowych zapisów. Wśród nich znalazł się m.in. obowiązek bezpłatnego wprowadzania przez przewoźnika poprawek do rezerwacji. Obecnie linie lotnicze często każą sobie dopłacać za wprowadzenie w bilecie poprawek, jeśli pasażer np. pomylił się, wpisując swoje nazwisko. Teraz usługa ta ma być darmowa do 48 godzin przed wylotem.

Nowością są zapisy regulujące, jak długo przewoźnik może "trzymać" pasażerów w samolocie w przypadku opóźnienia lotu - to maksymalnie dwie godziny, po których przewoźnik musi przetransportować podróżnych z powrotem na lotnisko. Ustalono, że nie będą pobierane dodatkowe opłaty za przydzielanie dziecku fotela obok rodzica; rozszerzona została też ochrona osób z niepełnooosprawnościami i kobiet w ciąży - osobom tym nie będzie można odmówić wstępu na pokład w przypadku overbookingu, lotnisko będzie też ponosiło odpowiedzialność, jeśli osoby te nie zdążą na lot dlatego, że nie otrzymały odpowiedniej asysty.

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