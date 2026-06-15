Turystyka Nowe przywileje podróżujących samolotem. Sprawdź, co się zmieni Oprac. Wiktor Knowski |

Kryzys paliwowy. Problemy linii lotniczych Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Ostatnia runda negocjacji rozpoczęła się 3 czerwca, chociaż tak naprawdę plan reformy praw pasażerów linii lotniczych negocjowany jest w UE od 13 lat, a rozmowy nabrały tempa za czasów polskiej prezydencji w pierwszym półroczu 2025 roku.

Rada UE i Parlament Europejski podpisały w poniedziałek porozumienie wzmacniające prawa pasażerów linii lotniczych. Najważniejsze zmiany uwzględniliśmy na poniższej grafice. Kliknij, aby dowiedzieć się więcej:

Odszkodowanie w przypadku opóźnienia

Zgodnie z porozumieniem pasażerom będzie przysługiwało odszkodowanie w przypadku opóźnienia lotu o trzy lub ponad trzy godziny. Wysokość rekompensaty będzie wynosiła od 250 do 600 euro w zależności od długości trasy.

Zmiany obejmują również kwestię wypełniania formularzy o odszkodowanie w przypadku opóźnionego lotu. Obecnie, żeby złożyć wniosek pasażer musi szukać odpowiedniej funkcji na stronie przewoźnika, a potem samodzielnie wypełnić wniosek.

Zgodnie z porozumieniem przewoźnicy nie będą musieli wypełniać dokumentacji, ale w przypadku opóźnienia w ciągu 96 godzin od przylotu pasażerowie będą otrzymywali na maila czytelną informację, jak starać się o odszkodowanie.

Linie lotnicze będą zobowiązane niezwłocznie potwierdzić otrzymanie reklamacji, a następnie w ciągu 30 dni odpowiedzieć, wypłacając odszkodowanie lub podając jasne uzasadnienie odmowy rozpatrzenia reklamacji.

Pasażerowie mogą ubiegać się o odszkodowanie w następujących przypadkach:

lot przylatuje z opóźnieniem większym niż trzy godziny,

lot został odwołany na mniej niż 14 dni przed odlotem.

Wartość odszkodowań jest zbliżona do obowiązujących obecnie. W przypadku opóźnienia przekraczającego trzy godziny pasażerowie mogą ubiegać się o odszkodowanie w wysokości:

250 euro za wszystkie loty o długości 1500 km lub krótsze,

400 euro za wszystkie loty wewnątrz UE lub loty na dystansie od 1500 km do 3500 km,

600 euro za wszystkie inne loty.

W przypadku gdy linia lotnicza spodziewa się opóźnienia lotu, pasażerowie muszą zostać o tym poinformowani niezwłocznie.

Przywileje w przypadku zakłóceń

Porozumienie reguluje również prawa pasażerów w przypadku zakłóceń w podróży. Pasażerowie mają prawo do:

poczęstunku co dwie godziny oczekiwania,

posiłku po trzech godzinach i co pięć godzin później (maksymalnie trzy posiłki dziennie),

dostęp do Internetu i dwie rozmowy telefoniczne.

W przypadku, kiedy pasażerowie zmuszeni są lecieć następnego dnia albo jeszcze później, powinni mieć możliwość bezpłatnego zakwaterowania w hotelu oraz bezpłatnego transportu z lotniska do miejsca zakwaterowania i z powrotem. Jeżeli linia lotnicza nie zapewni wymaganej pomocy, pasażerowie mogą sami ją zorganizować i ubiegać się o zwrot kosztów.

Nowe prawa pasażerów o szczególnych potrzebach

Linie lotnicze nie mogą również odmówić wejścia na pokład pasażerom, którzy nie skorzystali z pierwszego z wykupionych lotów (tzw. no-show). Dodatkowo bilety uwzględniające limit bagażu podręcznego będą domyślnie wyświetlane przed rozpoczęciem rezerwacji.

Porozumienie rozszerza również prawa osób o szczególnych potrzebach, takie jak osoby niepełnosprawne, niepełnoletnie bez opieki czy kobiety w ciąży. Rodziny i osoby o ograniczonej sprawności ruchowej oraz osoby im towarzyszące będą mogły na przykład podróżować razem bez dodatkowych opłat.

Ponadto osoby o ograniczonej sprawności ruchowej:

zyskują nowe prawa do odszkodowania w przypadku, gdy lotniska nie zapewnią wystarczającej pomocy,

mają pierwszeństwo w przypadku pomocy i zmiany trasy,

mogą podróżować ze swoim sprzętem do poruszania się i psami asystującymi bez konieczności płacenia dodatkowego ubezpieczenia,

otrzymują bezpłatnie zamiennik swojego sprzętu do poruszania się w przypadku jego zgubienia lub uszkodzenia.

Zmiana trasy i nadzwyczajne okoliczności

Pasażerom, którzy zdecydują się na zmianę trasy przy najwcześniejszej możliwej okazji po odwołaniu lotu lub odmowie wejścia na pokład (chyba, że odmowa jest uzasadniona), linie lotnicze w ciągu trzech godzin muszą zaproponować trasę alternatywną na swój koszt. Jeżeli linia lotnicza nie zaproponuje zmiany planu podróży w ciągu trzech godzin, pasażerowie mogą sami zorganizować zmianę planu podróży i ubiegać się o zwrot kosztów do 400 proc. pierwotnej ceny biletu.

Porozumienie dodatkowo doprecyzowuje pojęcie nadzwyczajnych okoliczności, czyli zdarzeń pozostających poza kontrolą linii lotniczych. Powołując się na nie odrzucając wniosek o odszkodowanie, linie muszą przedstawić pasażerom jasne, uzasadnione i łatwe do zrozumienia wyjaśnienie.

Zasady porozumienia dotyczą pasażerów:

latających w obrębie UE, na lotach obsługiwanych przez linie lotnicze z UE lub spoza UE;

przylatujących do UE z kraju spoza UE liniami lotniczymi UE,

odlatujących z UE do kraju spoza UE liniami lotniczymi z UE lub spoza UE.

Negocjatorom udało się porozumieć w kwestii rozszerzenia praw pasażerskich o około 30 nowych zapisów. Wśród nich znalazł się również m.in. obowiązek bezpłatnego wprowadzania przez przewoźnika poprawek do rezerwacji. Obecnie linie lotnicze często każą sobie dopłacać za wprowadzenie w bilecie poprawek, jeśli pasażer np. pomylił się wpisując swoje nazwisko. Teraz usługa ta ma być darmowa do 48 godzin przed wylotem.

Nowością są zapisy regulujące, jak długo przewoźnik może "trzymać" pasażerów w samolocie w przypadku opóźnienia lotu -to maksymalnie dwie godziny, po których przewoźnik musi przetransportować podróżnych z powrotem na lotnisko.

OGLĄDAJ: TVN24