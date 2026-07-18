Turystyka Rzecznik MSZ: potraktujcie nasze ostrzeżenia z najwyższą powagą Oprac. Paulina Karpińska |

USA zniszczyły pięć mostów w południowym Iranie Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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"Apelujemy: potraktujcie nasze ostrzeżenia z najwyższą powagą! Większość krajów Bliskiego Wschodu ma najwyższy stopień ostrzeżeń: 'odradzamy wszelkie podróże'." - przekazał w serwisie X rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wiewiór.

⚠️ Apelujemy: potraktujcie nasze ostrzeżenia z najwyższą powagą! Większość krajów Bliskiego Wschodu ma najwyższy stopień ostrzeżeń:

🚨„Odradzamy wszelkie podróże”. https://t.co/m1aY7q1XFY pic.twitter.com/6VnYvXACGI — Rzecznik MSZ - Maciej Wewiór (@RzecznikMSZ) July 17, 2026 Rozwiń

Podróż na Bliski Wschód? "Możliwe są czasowe zamknięcia przestrzeni powietrznej"

Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP przypomniało "o ostrzeżeniach przed podróżami w i przez region Bliskiego Wschodu, gdzie możliwe są czasowe zamknięcia przestrzeni powietrznej oraz nagłe zawieszenia ruchu lotniczego", "w związku z w dalszym ciągu niestabilną sytuacją".

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Resort spraw zagranicznych zaapelował także "o bezwzględne śledzenie komunikatów linii lotniczych, monitorowanie sytuacji na bieżąco oraz rejestrację każdej podróży w systemie Odyseusz",

Jak wyjaśnił system "zapewni Państwu dostęp do alertów bezpieczeństwa i usprawni podjęcie interwencji w sytuacji kryzysowej".

Państwa z regionu Bliskiego Wschodu z ostrzeżeniem czwartego stopnia

MSZ wydało ostrzeżenia czwartego stopnia dotyczące podróży do następujących państw Bliskiego Wschodu:

Bahrajn,

Irak,

Iran,

Izrael,

Jemen,

Katar,

Kuwejt,

Liban,

Palestyna,

Syria,

Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Poziom czwarty - "Nie jedź", oznacza najwyższy poziom zagrożenia. Do miejsc objętych tym poziomem ostrzeżenia MSZ odradza wszelkie podróże, w tym w celach zawodowych i pilnych sprawach rodzinnych.

Państwa z regionu Bliskiego Wschodu z ostrzeżeniem trzeciego stopnia "unikaj podróży"

MSZ wydało ostrzeżenia trzeciego stopnia dotyczące podróży do następujących państw Bliskiego Wschodu:

Arabia Saudyjska,

Jordania,

Oman.

Do miejsc objętych poziomem 3 ostrzeżenia MSZ odradza podróże, które nie są konieczne. W ocenie resortu "podróże konieczne to wyjazdy w celach zawodowych, pilnych sprawach rodzinnych itd.". Cele turystyczne zostały wyłączamy z tej kategorii. MSZ jednak podkreśla, że "ostateczna decyzja, czy podróż jest konieczna, należy do obywatela".

Czterostopniowe ostrzeżenia MSZ

MSZ stosuje czterostopniową skalę ostrzeżeń dla podróżujących:

1 - zachowaj zwykłą ostrożność - brak szczególnych zagrożeń;

2 - zachowaj szczególną ostrożność - oznacza zagrożenie wyższe niż w Polsce;

3 - MSZ odradza podróże, które nie są konieczne - dotyczy to wyjazdów turystycznych, dopuszczalne są jedynie pilne sprawy zawodowe lub rodzinne;

4 - MSZ odradza wszelkie podróże - jest to najwyższy poziom zagrożenia, odradzane są absolutnie wszystkie wyjazdy.