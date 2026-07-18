Rzecznik MSZ: potraktujcie nasze ostrzeżenia z najwyższą powagą
"Apelujemy: potraktujcie nasze ostrzeżenia z najwyższą powagą! Większość krajów Bliskiego Wschodu ma najwyższy stopień ostrzeżeń: 'odradzamy wszelkie podróże'." - przekazał w serwisie X rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wiewiór.
Podróż na Bliski Wschód? "Możliwe są czasowe zamknięcia przestrzeni powietrznej"
Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP przypomniało "o ostrzeżeniach przed podróżami w i przez region Bliskiego Wschodu, gdzie możliwe są czasowe zamknięcia przestrzeni powietrznej oraz nagłe zawieszenia ruchu lotniczego", "w związku z w dalszym ciągu niestabilną sytuacją".
>>> Konflikt na Bliskim Wschodzie - najnowsze informacje
Resort spraw zagranicznych zaapelował także "o bezwzględne śledzenie komunikatów linii lotniczych, monitorowanie sytuacji na bieżąco oraz rejestrację każdej podróży w systemie Odyseusz",
Jak wyjaśnił system "zapewni Państwu dostęp do alertów bezpieczeństwa i usprawni podjęcie interwencji w sytuacji kryzysowej".
Państwa z regionu Bliskiego Wschodu z ostrzeżeniem czwartego stopnia
MSZ wydało ostrzeżenia czwartego stopnia dotyczące podróży do następujących państw Bliskiego Wschodu:
- Bahrajn,
- Irak,
- Iran,
- Izrael,
- Jemen,
- Katar,
- Kuwejt,
- Liban,
- Palestyna,
- Syria,
- Zjednoczone Emiraty Arabskie.
Poziom czwarty - "Nie jedź", oznacza najwyższy poziom zagrożenia. Do miejsc objętych tym poziomem ostrzeżenia MSZ odradza wszelkie podróże, w tym w celach zawodowych i pilnych sprawach rodzinnych.
Państwa z regionu Bliskiego Wschodu z ostrzeżeniem trzeciego stopnia "unikaj podróży"
MSZ wydało ostrzeżenia trzeciego stopnia dotyczące podróży do następujących państw Bliskiego Wschodu:
- Arabia Saudyjska,
- Jordania,
- Oman.
Do miejsc objętych poziomem 3 ostrzeżenia MSZ odradza podróże, które nie są konieczne. W ocenie resortu "podróże konieczne to wyjazdy w celach zawodowych, pilnych sprawach rodzinnych itd.". Cele turystyczne zostały wyłączamy z tej kategorii. MSZ jednak podkreśla, że "ostateczna decyzja, czy podróż jest konieczna, należy do obywatela".
Czterostopniowe ostrzeżenia MSZ
MSZ stosuje czterostopniową skalę ostrzeżeń dla podróżujących:
1 - zachowaj zwykłą ostrożność - brak szczególnych zagrożeń;
2 - zachowaj szczególną ostrożność - oznacza zagrożenie wyższe niż w Polsce;
3 - MSZ odradza podróże, które nie są konieczne - dotyczy to wyjazdów turystycznych, dopuszczalne są jedynie pilne sprawy zawodowe lub rodzinne;
4 - MSZ odradza wszelkie podróże - jest to najwyższy poziom zagrożenia, odradzane są absolutnie wszystkie wyjazdy.