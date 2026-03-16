LOT przedłużył zawieszenie lotów. Chodzi o cztery kierunki

Bartłomiej Ślak o sytuacji na Bliskim Wschodzie

Polskie Linie Lotnicze LOT, mając na uwadze obecną sytuację w regionie, podjęły decyzję o przedłużeniu zawieszenia rejsów rozkładowych do/z Tel Awiwu do dnia 18 kwietnia. Pasażerowie zostaną poinformowani bezpośrednio o dostępnych możliwościach podróży oraz dalszych działaniach.… — Polskie Linie Lotnicze LOT (@LOTPLAirlines) March 16, 2026 Rozwiń

Loty na Bliski Wschód nadal zawieszone

W komunikacie dodano, że w związku z sytuacją - poza lotami do Izraela - odwołane zostały połączenia z i do Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich do 28 marca, stolicy Arabii Saudyjskiej Rijadu do 24 marca oraz stolicy Libanu - Bejrutu - od 31 marca do 30 kwietnia.

Przekazano przy tym, że dla osób podróżujących rejsami przewoźnika odbywającymi się zgodnie z rozkładem do lub z: Tel Awiwu, Dubaju, Rijadu, Seulu, Tokio, Delhi, Taszkentu, Astany, Kairu, Larnaki, Erewania oraz Baku przygotowano możliwość zmiany rezerwacji na inny rejs w ramach ważności biletu.

Z tej opcji mogą skorzystać pasażerowie, których: bilet został zakupiony przed 28 lutego 2026 roku, pierwotna data podróży przypada między 28 lutego a 31 marca tego roku (włącznie), a numer biletu zaczyna się od cyfr 080.

Konflikt z Iranem uderza w ruch lotniczy

Od 28 lutego Izrael i USA prowadzą naloty na Iran. Iran ostrzeliwuje Izrael i inne państwa Bliskiego Wschodu, uderzając zarówno w amerykańskie bazy wojskowe w tym regionie, jak i w infrastrukturę cywilną. Wojna Izraela i USA z Iranem bardzo negatywnie wpłynęła na światowy ruch lotniczy.

Zatoka Perska jest jednym z ważniejszych globalnych węzłów komunikacyjnych dla przewozów komercyjnych, ale z obawy o bezpieczeństwo pasażerów i przewoźników linie lotnicze od końca lutego notorycznie odwołują, przekładają bądź przekierowują loty. Dodatkowo ceny połączeń drastycznie wzrosły; stawki za niektóre nawet o 70 procent, a - jak szacują organizacje zajmujące się ruchem lotniczym - obecna liczba połączeń w regionie stanowi około połowy zwykłego poziomu.

Opracował Bartłomiej Ciepielewski /akw