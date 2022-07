LOT modyfikuje letnią siatkę połączeń. Jest apel do pasażerów

Polskie Linie Lotnicze LOT podjęły decyzję o zmianach w letniej siatce połączeń - poinformował TVN24 Biznes przewoźnik. Decyzja ma "ograniczyć ryzyka operacyjne w szczycie sezonu letniego". Modyfikacje dotyczą kilku tras, w tym do Amsterdamu, Mediolanu czy Hamburga.

W ostatnich tygodniach linie lotnicze w całej Europie zmagają się z poważnymi problemami kadrowymi, przez które są zmuszone do odwoływania lotów.

W trakcie pandemii, gdy z powodu restrykcji w podróżowaniu ruch lotniczy znacząco zmalał, ograniczono też zatrudnienie, zwłaszcza wśród personelu naziemnego, a teraz, gdy popyt na latanie wrócił do poziomu sprzed pandemii, okazało się, że na lotniskach brakuje personelu do obsługi bagaży, kontroli bezpieczeństwa, ochrony czy sprzątania i linie lotnicze nie są w stanie wykonywać wszystkich zaplanowanych lotów.

PLL LOT. Siatka połączeń do modyfikacji przez problemy na lotniskach

"Przekłada się to na ich zmniejszoną operacyjność. PLL LOT, aby ograniczyć ryzyka operacyjne w szczycie sezonu letniego, podjął decyzję o zmianach w letniej siatce połączeń. Anulacje dotyczą wybranych połączeń nocujących do Amsterdamu, Mediolanu, Hamburga, Goeteborga i Lublina w okresie od 18 lipca do końca sierpnia" - informuje przewoźnik.