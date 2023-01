LOT odwołuje rejsy między Warszawą a Berlinem

czytaj dalej

Począwszy od września tego roku, wszyscy uczniowie IV klasy otrzymają nieodpłatnie laptopy, które będą służyły im przez kolejne lata edukacji. W tym roku sprzęt trafi do 370 tys. uczniów – poinformował premier Mateusz Morawiecki. Jak poinformował minister Janusz Cieszyński koszt to "760 mln zł plus VAT".