Drożyzna na kolei. Rząd oczekuje działań od PKP

Beneficjenci programu Rodzina 500 plus, którzy już pobierają to świadczenie, nie powinni jeszcze składać wniosków na kolejny okres świadczeniowy - wskazał Zakład Ubezpieczeń Społecznych. ZUS dodał, że wnioski można składać od 1 lutego i wyjaśnił, jak będzie można to zrobić, także przez aplikację.