Turystyka Pilny komunikat polskiego MSZ. "Możliwe kolejne gwałtowne zamieszki" Oprac. Wiktor Knowski |

Gniew młodych. Protesty studentów w Albanii, Grecji i Francji Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/MATTEO CORNER

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"Możliwe kolejne gwałtowne zamieszki we Włoszech. Ruch 17 października zapowiada cyklicznie demonstracje w soboty o godz. 15:00 w: Mediolanie - Piazza del Duomo, Bolonii - Piazza Nettuno, Turynie - Piazza Castello, Rzymie - Circo Massimo" - czytamy w komunikacie systemu Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

‼️Możliwe kolejne gwałtowne zamieszki we Włoszech🇮🇹 Ruch 17 października zapowiada cyklicznie demonstracje w soboty o godz. 15:00 w: Mediolanie - Piazza del Duomo, Bolonii - Piazza Nettuno, Turynie - Piazza Castello, Rzymie - Circo Massimo.

⚠️Zalecamy unikanie centrum dużych… pic.twitter.com/fOTMZcJDrb — ODYSEUSZ (@ODYSEUSZ_MSZ) October 19, 2026 Rozwiń

"Zalecamy unikanie centrum dużych miast i zachowanie szczególnej ostrożności" - dodano.

Walki uliczne we Włoszech

W komunikacie przekazanym w ramach systemu Odyseusz przekazano, że w sobotę, 17 października, demonstracje przeciwko wysokim cenom, kosztom benzyny i obciążeniom podatkowym przerodziły się w niektórych włoskich miastach w walki uliczne.

Protesty we Włoszech - Turyn Źródło zdjęcia: PAP/EPA/TINO ROMANO

Główny plac w Mediolanie - Piazza del Duomo został oblężony przez setki młodych ludzi ubranych na czarno. Wznosili oni barykady oraz przemocą zmusili siły porządkowe do wycofania się. Do starć doszło także w Turynie, Bolonii i Bergamo. Napięcia i zamieszki w centrum Mediolanu odnotowano również w niedzielę, 18 października. Doszło do napadów na sklepy i rabunków.