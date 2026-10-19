Pilny komunikat polskiego MSZ. "Możliwe kolejne gwałtowne zamieszki"
"Możliwe kolejne gwałtowne zamieszki we Włoszech. Ruch 17 października zapowiada cyklicznie demonstracje w soboty o godz. 15:00 w: Mediolanie - Piazza del Duomo, Bolonii - Piazza Nettuno, Turynie - Piazza Castello, Rzymie - Circo Massimo" - czytamy w komunikacie systemu Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
"Zalecamy unikanie centrum dużych miast i zachowanie szczególnej ostrożności" - dodano.
Walki uliczne we Włoszech
W komunikacie przekazanym w ramach systemu Odyseusz przekazano, że w sobotę, 17 października, demonstracje przeciwko wysokim cenom, kosztom benzyny i obciążeniom podatkowym przerodziły się w niektórych włoskich miastach w walki uliczne.
Główny plac w Mediolanie - Piazza del Duomo został oblężony przez setki młodych ludzi ubranych na czarno. Wznosili oni barykady oraz przemocą zmusili siły porządkowe do wycofania się. Do starć doszło także w Turynie, Bolonii i Bergamo. Napięcia i zamieszki w centrum Mediolanu odnotowano również w niedzielę, 18 października. Doszło do napadów na sklepy i rabunków.