Polski hotelarz na Zanzibarze zawiesza działalność. Turyści informują o problemach

Spółka Pili Pili, do której należy sieć hoteli na Zanzibarze, poinformował o zawieszeniu przyjmowania nowych pobytów. Wakacje gości, którzy aktualnie przebywają w hotelach mają się odbyć terminowo. "Postaramy się aby komfort ich pobytu był taki jaki najlepszy możemy dziś zrealizować" - przekazała firma. Z redakcją Kontakt 24 skontaktował się turysta z Polski, który poinformował, że osoby, które są na miejscu zostały bez jedzenia i wody. Turyści informują również, że nie mogą się skontaktować ze spółką.

W poniedziałek, 21 lutego br. właściciel spółki Pili Pili poinformował na Facebooku, że zawiesza rozpoczynanie nowych pobytów do 4 czerwca. "W związku z tym wszystkie osoby, które miały rozpocząć wakacje w Pili Pili od 26.02 i zakończyć je 02.04.2022 r. zostaną poproszone o zmianę terminy pobytu po 4 czerwca 2022 r. gdy my już będziemy przeorganizowani, ułożeni i będziemy mogli zaproponować pobyt z jakiego Pili Pili będzie dumne" - czytamy we wpisie.