Paszport na wszelki wypadek. "Może odważę się mieszkać w Polsce"

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Po referendum w 2016 roku, kiedy w Wielkiej Brytanii zdecydowano o brexicie, wzrosła liczba wniosków o irlandzkie paszporty na podstawie pochodzenia, relacjonowała BBC. Między 2017 a 2020 rokiem Irlandia przyznała 350 tysięcy dokumentów Brytyjczykom, jak wynika z oficjalnych statystyk (irlandzkiego Departamentu Spraw Zagranicznych). Dla porównania - w latach 2013-2016 było ich około 217 tysięcy.