Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Turystyka
|

Paszport na wszelki wypadek. "Może odważę się mieszkać w Polsce"

Alicja Skiba
Alicja Skiba
Polska widnieje wysoko w rankingach mocy paszportów
Polska widnieje wysoko w rankingach mocy paszportów
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
W niespokojnych czasach drugi paszport jest nie tylko dowodem pochodzenia, ale również cennym aktywem, inwestycją w bezpieczeństwo. W kategorii mocnych paszportów bardzo wysoko plasuje się Polska. Niektórzy eksperci zwracają uwagę jednak, że czasem obywatelstwo odgrywa kluczową rolę w segregowaniu populacji na osoby lepsze i gorsze.Artykuł dostępny w subskrypcji

Po referendum w 2016 roku, kiedy w Wielkiej Brytanii zdecydowano o brexicie, wzrosła liczba wniosków o irlandzkie paszporty na podstawie pochodzenia, relacjonowała BBC. Między 2017 a 2020 rokiem Irlandia przyznała 350 tysięcy dokumentów Brytyjczykom, jak wynika z oficjalnych statystyk (irlandzkiego Departamentu Spraw Zagranicznych). Dla porównania - w latach 2013-2016 było ich około 217 tysięcy.

Pozostało 94% artykułu
Udostępnij:
Tagi:
turystykaTurystyka
Alicja Skiba
Alicja Skiba
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
shutterstock_2608876927
Euro w Polsce? Były członek RPP wyjaśnia
KIJOW shutterstock_2131674583_1
Ponad 160 umów Ukrainy po konferencji w Polsce
Ze świata
Donald Trump
100 procent. Trump grozi Europie
Ze świata
eurojackpot wyniki losowania loteria
Potężna wygrana w Eurojackpot
Pieniądze
TANKOWANIE STACJA PALIWO
Ceny paliw w weekend
Moto
shutterstock_2299730623
Krótka panika, szybki powrót. "Choć na chwilę wyrwać się z domu"
Maja Piotrowska
paliwo paliwa stacja benzynowa shutterstock_1191986164
Droższe paliwo już w przyszłym tygodniu? Prognozy analityków
Moto
shutterstock_1879258678
Pesa kontynuuje współpracę z Kijowem. Witalij Kliczko ujawnił szczegóły
Konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy
Początek nowych kontraktów w Gdańsku. Kowal: biznes jest zadowolony
upał lato gorąco
Dostawy prądu w upały. "Nie wprowadzamy żadnych obowiązkowych ograniczeń"
Konferencja ministry Agnieszki Dziemianowicz-Bąk
Ochrona pracowników w czasie upałów. Zwołano nadzwyczajne posiedzenie
Dla pracownika
JSW
Problemy finansowe JSW. "Skoro my zaciskamy pasa do krwi, to co poświęca druga strona?"
Szklana Manufaktura - Drezno
Największe cięcia etatów od 89 lat. To nawet 100 tysięcy miejsc pracy
Moto
Stacja paliw (zdjęcie ilustracyjne)
Wyższe ceny paliw w weekend. Tyle mają wynosić
Moto
gastronomia restauracja shutterstock_522191554
VAT w gastronomii pod lupą. Rzecznik interweniuje
OpenAI ChatGPT
Nowy model OpenAI z ograniczonym dostępem. Co z debiutem giełdowym?
Tech
upal lato slonce budowa praca robotnik inzynier shutterstock_2465936279_1
Pracują w upale na placu budowy. "Jak mała szklarnia"
Dla pracownika
Fotowoltaika
Ekstremalne upały, moc w fotowoltaice. Apel do użytkowników
Łukasz Figielski
Ropa, pole naftowe, Syria
Zmiana w cenach ropy. Rynek ocenia sytuację w cieśninie Ormuz
Rynki
kobieta dlon telefon shutterstock_2371328613
Seniorzy toną w zaległościach. Prawie 12 miliardów złotych długu
Dla seniora
Koronacja Karola III kosztowała 71 miliony funtów
Pierwszy monarcha, który ujawnił swoje podatki. Tyle król Karol płaci fiskusowi
Ze świata
Lotto
Rośnie kumulacja w Lotto i Lotto Plus
Pieniądze
temat paliwa
Ceny na stacjach w piątek. Ile zapłacimy za tankowanie?
Moto
Radosław Sikorski
Milionowe inwestycje we Lwowie bez polskich firm. Sikorski: może to i lepiej
Ze świata
slodycze herbatniki ciasteczka shutterstock_422891836_1
Znana sieć wycofuje herbatniki. Ostrzeżenie
Andrzej Domański na XVI Europejskim Kongresie Finansowym
"Polskie firmy rosną". BGK pomoże w odbudowie Ukrainy
plaza wakacje parasol shutterstock_1142848757
Tyle Polacy zamierzają wydać na wakacje
Turystyka
26319156
Polskie myśliwce za ukraińskie drony. Wiceminister obrony o kulisach rozmów
Ze świata
Ukraine International
Współpraca lotnicza z Ukrainą. Klimczak: chcemy być kluczowym partnerem
Zakupy
Zakupy w pierwszy weekend wakacji dłuższe o jeden dzień
Handel
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica