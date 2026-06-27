Paszport na wszelki wypadek. "Może odważę się mieszkać w Polsce"

W niespokojnych czasach drugi paszport jest nie tylko dowodem pochodzenia, ale również cennym aktywem, inwestycją w bezpieczeństwo. W kategorii mocnych paszportów bardzo wysoko plasuje się Polska. Niektórzy eksperci zwracają uwagę jednak, że czasem obywatelstwo odgrywa kluczową rolę w segregowaniu populacji na osoby lepsze i gorsze.Artykuł dostępny w subskrypcji
Po referendum w 2016 roku, kiedy w Wielkiej Brytanii zdecydowano o brexicie, wzrosła liczba wniosków o irlandzkie paszporty na podstawie pochodzenia, relacjonowała BBC. Między 2017 a 2020 rokiem Irlandia przyznała 350 tysięcy dokumentów Brytyjczykom, jak wynika z oficjalnych statystyk (irlandzkiego Departamentu Spraw Zagranicznych). Dla porównania - w latach 2013-2016 było ich około 217 tysięcy.
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