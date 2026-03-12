Logo TVN24
Turystyka

Kolejne popularne kierunki na liście ostrzeżeń. Ministerstwo odradza podróże

Malediwy, Male
Rutnicki o ewakuacji Polaków z kierunku katarskiego. Kolejne loty zaplanowano
Źródło: TVN24
Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza podróże na Sri Lankę, Malediwy, do Nepalu i Bangladeszu. Jako powód podaje trwający konflikt na Bliskim Wschodzie.

Nowe ostrzeżenie MSZ opublikowano w mediach społecznościowych. Na liście znalazły się kolejne kraje do których Polacy nie powinni podróżować. "MSZ odradza podróże, które nie są konieczne na terytorium całego kraju" - czytamy na stronie ministerstwa. Dotyczy to: Sri Lanki, Nepalu, Melediwów i Bangladeszu.

"Osoby pozostające na wyspach prosimy o jak najszybsze ich opuszczenie korzystając z oferty linii lotniczych oferujących alternatywne drogi powrotu do Europy" - apeluje MSZ. Zwrócono uwagę na przedłużający się konflikt z Iranem, który doprowadził do zamknięcia części przestrzeni powietrznej na Bliskim Wschodzie. W efekcie wiele lotów do i z regionu zostało wstrzymane.

Wojna odbiera im turystów. Kraj liczy miliardowe straty
Wojna odbiera im turystów. Kraj liczy miliardowe straty

Ministerstwo ostrzega

W przypadku Sri Lanki, Malediwów i Nepalu wprowadzono trzeci stopień ostrzeżenia. Oznacza on, że MSZ odradza podróże, które nie są konieczne, co ma oznaczać "poziom zagrożenia znacznie wyższy niż w Polsce".

"W naszej ocenie podróże konieczne to wyjazdy w celach zawodowych, pilnych sprawach rodzinnych itd. - wyłączamy z tej kategorii cele turystyczne. Ostateczna decyzja czy podróż jest konieczna należy do obywatela" - czytamy na stronie ministerstwa.

Dla Bangladeszu wprowadzono drugi stopień ostrzeżenia, w którym ministerstwo apeluje o zachowanie "szczególnej ostrożności". "Oznacza poziom zagrożenia wyższy niż w Polsce" - tłumaczy ministerstwo.

We wszystkich czterech przypadkach MSZ przypomina, że połączenia z tymi lokalizacjami odbywają się przez dotknięte konfliktem kraje Zatoki Perskiej. Dodatkowo w Nepalu ministerstwo ostrzega przed możliwym wystąpieniem demonstracji i protestów.

pc

pc
Opracował Wiktor Knowski/ams

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

