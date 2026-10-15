Turystyka Będą zmiany w opłatach dla turystów w całej Polsce Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Sławomir Pietrzyk o opłacie turystycznej Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Marcin Bielecki

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Chodzi o nowelizację ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Nowela zmienia przede wszystkim zasady nakładania i poboru opłat płaconych przez turystów, czyli opłaty miejscowej i uzdrowiskowej.

Opłata niezależnie od celu pobytu

Ministerstwo Finansów wyjaśniało po przyjęciu projektu przez rząd, że opłaty miejscowa i uzdrowiskowa będą pobierane od osób, którym przez co najmniej jedną noc świadczone są usługi zakwaterowania.

Nowe przepisy obejmą m.in. hotele, pensjonaty, kempingi, schroniska, kwatery prywatne i sanatoria. Nie będzie przy tym konieczne ustalanie, czy dana osoba przyjechała w celach turystycznych, zawodowych czy zdrowotnych.

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Hotele i pensjonaty pobiorą opłatę

Za pobór opłat będą odpowiadały podmioty świadczące usługi zakwaterowania. Obecnie zajmują się tym osoby lub podmioty wskazane przez gminę.

Za terminowe przekazywanie prawidłowo pobranych opłat płatnik otrzyma wynagrodzenie w wysokości co najmniej 10 proc. pobranych opłat. Będzie też prowadził rejestr pobranych i niepobranych opłat.

"Opłata miejscowa będzie mogła być wprowadzona bez konieczności wykazywania korzystnych właściwości klimatycznych miejscowości. Pozostanie wymóg posiadania walorów krajobrazowych oraz odpowiedniej bazy noclegowej. Tak jak dotychczas o wprowadzeniu opłaty zdecyduje rada gminy" - wyjaśniło MF.

Do pięciu złotych za noc

"W 2027 r. maksymalna stawka opłaty miejscowej wyniesie 5 zł za noc, a na obszarach ochrony uzdrowiskowej 5,50 zł. Są to stawki maksymalne - ostateczną ich wysokość ustala rada gminy" - zaznaczył resort. Górna granica opłaty uzdrowiskowej sięgnie 6,86 zł.

Obecnie górna granica stawki opłaty miejscowej w 2026 r. wynosi 3,46 zł dziennie, a w miejscowościach znajdujących się na obszarach posiadających status obszaru ochrony uzdrowiskowej 4,89 zł dziennie. Górna granica stawki opłaty uzdrowiskowej w 2026 r. to 6,67 zł dziennie.

Zwolnienia dla osób z niepełnosprawnościami

Z opłat zostaną zwolnione:

osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności;

dzieci do 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności;

osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją wzroku;

jedna osoba towarzysząca osobie z niepełnosprawnością.

Zwolnienie obejmie również osoby korzystające z zakwaterowania przez ponad 29 kolejnych nocy. W takim przypadku opłata nie będzie pobierana za cały okres pobytu.

Rozwiązanie ma dotyczyć przede wszystkim osób przebywających w danej miejscowości w związku z pracą, w tym pracą sezonową, lub nauką.

"Gminy będą mogły także różnicować stawki opłat i wprowadzać dodatkowe zwolnienia. Na przykład ze względu na długość pobytu, porę roku czy wiek osoby zobowiązanej do zapłaty" - zastrzegło MF.