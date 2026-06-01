Turystyka

Opłaty turystyczne w górę. Zapłacimy więcej w popularnych miejscowościach

Od 2027 roku wzrosną maksymalne stawki opłat miejscowej i uzdrowiskowej pobieranych od turystów - wynika z projektu ustawy przygotowanego przez Ministerstwo Finansów.

W poniedziałek na stronach Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz niektórych innych ustaw. W przygotowanym przez Ministerstwo Finansów projekcie proponuje się podwyżkę stawek opłaty miejscowej oraz uzdrowiskowej, pobieranej przez gminy od turystów.

Obecnie górna granica stawki opłaty miejscowej w 2026 roku wynosi 3,46 zł dziennie, a w miejscowościach znajdujących się na obszarach posiadających status obszaru ochrony uzdrowiskowej 4,89 zł dziennie. Górna granica stawki opłaty uzdrowiskowej w 2026 roku wynosi 6,67 zł dziennie. Ministerstwo Finansów proponuje podwyżkę tych opłat do - odpowiednio - 3,56 zł, 5,03 zł oraz 6,86 zł za noc.

Nowy sposób pobierania opłat

Zmieni się także sposób pobierania tych opłat - obecnie robią to wyznaczeni przez gminę inkasenci, zaś projekt wskazuje, że odpowiedzialni za pobór będą płatnicy, którymi są osoby i podmioty, świadczący usługi zakwaterowania. Za pobór opłaty płatnicy ci będą mogli otrzymywać wynagrodzenie, jednocześnie nie będą już musieli ustalać celu pobytu (bo obecnie np. pobyty w miejscowościach turystycznych w celach biznesowych są zwolnione z opłaty).

Zwolnione z opłaty będą także pobyty dłuższe niż 30 dni. Dodatkowo gminy uzyskają możliwość ustalania niższych opłat ze względu np. na wiek turysty czy cel jego pobytu, a także w zależności od lokalizacji obiektu.

Opłata miejscowa i opłata uzdrowiskowa

Opłata miejscowa jest pobiera w mniej niż 300 gmin z prawie 2,5 tys. Gmina może pobierać opłatę miejscową, jeśli znajduje się na terenie miejscowość, która posiada: korzystne walory klimatyczne, walory krajobrazowe, warunki, które umożliwiają pobyt w tych celach (np. odpowiednia infrastruktura turystyczna). Miejscowości te muszą spełniać określone warunki, które pozwalają na pobieranie opłaty. Opłata uzdrowiskowa może być pobierana tam, gdzie nadano status uzdrowiska.

Gmina nie może pobierać opłaty miejscowej, jeśli na jej obszarze jest już pobierana opłata uzdrowiskowa. Może być pobierana tylko jedna z tych opłat.

Źródło: PAP, tvn24.pl
Bartłomiej Ciepielewski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
