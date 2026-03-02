Sikorski: ponownie stanowczo apelujemy

Rzecznik MSZ do biur podróży: apeluję o odpowiedzialność Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

"Trwa zakrojona na szeroką skalę operacja militarna na Bliskim Wschodzie. Przestrzeń powietrzna dla ruchu cywilnego w wielu krajach regionu pozostaje zamknięta" - ostrzegło Ministerstwo Spraw Zagranicznych w serwisie X. "Odradzamy wszelkie podróże do Omanu" - podkreśliło.

Do wpisu odniósł się Sikorski, który podał dalej informację o Omanie w mediach społecznościowych i napisał: "Ponownie stanowczo apelujemy".

Ponownie stanowczo apelujemy. https://t.co/voHFegCF4x — Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) March 2, 2026 Rozwiń

MSZ odradza podróże do Omanu

Resort spraw zagranicznych zaapelował również w komunikacie do Polaków przebywających w Omanie, a także planujących podróż zagraniczną, o rejestrację w systemie Odyseusz. "W przypadku wystąpienia nadzwyczajnych sytuacji podczas Twojego pobytu za granicą, MSZ będzie mógł się z Tobą skontaktować" - wyjaśniło MSZ.

MSZ w komunikacie na swojej stronie 2 marca zaktualizował poziom ostrzeżenia dla podróżujących do Omanu.

"Poziom 4: MSZ odradza wszelkie podróże do Omanu. Trwa zakrojona na szeroką skalę operacja militarna na Bliskim Wschodzie. Przestrzeń powietrzna dla ruchu cywilnego w wielu krajach regionu pozostaje zamknięta" - napisał resort.

Dla osób, które już są w Omanie, podano też kontakt do polskiego konsula w stolicy Arabii Saudyjskiej Rijadzie - telefon: + 966 54 880 7718; e-mail: rijad.wk.dyzurny@msz.gov.pl.

Poziomy ostrzeżeń MSZ

Jak napisał na swojej stronie MSZ, "w profilach niektórych krajów, w dziale bezpieczeństwo, znajdują się ostrzeżenia dla podróżujących:

Zachowaj (zwykłą) ostrożność - oznacza poziom zagrożenia zbliżony do Polski. Zachowaj szczególną ostrożność - oznacza poziom zagrożenia wyższy niż w Polsce. MSZ odradza podróże, które nie są konieczne - oznacza poziom zagrożenia znacznie wyższy niż w Polsce. W naszej ocenie podróże konieczne to wyjazdy w celach zawodowych, pilnych sprawach rodzinnych itd. - wyłączamy z tej kategorii cele turystyczne. Ostateczna decyzja czy podróż jest konieczna należy do obywatela. MSZ odradza wszelkie podróże - oznacza najwyższy poziom zagrożenia. Odradzane są wszelkie podróże, w tym w celach zawodowych i pilnych sprawach rodzinnych".

Cypr

Resort dyplomacji ostrzega też, że operacja militarna na Bliskim Wschodzie może stwarzać zagrożenie także dla Cypru. "Nie można wykluczyć nagłego zamknięcia przestrzeni powietrznej dla ruchu cywilnego nad wyspą" - podkreśliło MSZ. Resort apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności. Numer telefonu do polskiego konsula w Nikozji to +357 99 72 90 93' e-mail: nikozja.kg.dyzurny@msz.gov.pl.

Kuwejt

Ambasada w Kuwejcie prosi obywateli polskich przebywających w tym kraju, a także w Bahrajnie o śledzenie komunikatów władz miejscowych oraz stosowanie się do zaleceń dotyczących bezpieczeństwa.

Placówka wskazuje, że należy bezwzględnie unikać przebywania w pobliżu obiektów wojskowych i innych miejsc o znaczeniu strategicznym; powstrzymać się od aktywności na zewnątrz (żeglowania, uczestnictwa w campingach, uroczystościach i zgromadzeniach); nie filmować i nie zbliżać się do miejsc zdarzenia, szczątków zestrzelonych dronów/rakiet; utrzymywać telefon naładowany oraz pozostawać w kontakcie z bliskimi; w razie wezwania do schronienia się, pozostać w budynku lub udać się do najbliższego bezpiecznego obiektu albo wyznaczonego schronu.

Jordania

Ponadto polska ambasada w Jordanii poinformowała, że od poniedziałku, 2 marca, przestrzeń powietrzna nad tym krajem będzie zamykana codziennie w godz. 18:00 - 9:00, a decyzja obowiązuje do odwołania. Ambasada prosi o śledzenie komunikatów władz miejscowych, przewoźników i urzędu.

MSZ niezmiennie apeluje do wszystkich podróżnych o rejestrowanie się w systemie Odyseusz.

OGLĄDAJ: Trump: będziemy kontynuować operację w Iranie bez względu na to, czego będzie to wymagało

Opracowała Paulina Karpińska/kris