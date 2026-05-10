Turystyka

Od fiordów po Berlin. Szykuje się nowa wyjątkowa trasa kolejowa

norwegia oslo pociag dworzec
Trwają prace nad uruchomieniem bezpośredniego połączenia kolejowego między Oslo a Berlinem. Nowa trasa o długości około 1,5 tysiąca kilometrów ma przebiegać przez Norwegię, Szwecję, Danię i Niemcy, łącząc największe miasta północnej Europy. Projekt realizują wspólnie norweskie koleje Vy, duńskie DSB oraz niemiecka Deutsche Bahn, a uruchomienie połączenia planowane jest na lato 2028 roku.

Nowa trasa ma prowadzić przez cztery państwa: Norwegię, Szwecję, Danię i Niemcy. Według DSB będzie to pierwszy od ponad 20 lat bezpośredni pociąg pasażerski między Norwegią a Danią. Do realizacji projektu przystąpili trzej krajowi przewoźnicy: norweskie Vy, duńskie DSB i niemiecka Deutsche Bahn.

"Tworzymy teraz nowe, regularne połączenie między Oslo, Kopenhagą, Hamburgiem i Berlinem. Możemy ściślej połączyć Norwegię z Europą, a w przyszłości może to otworzyć drogę do bezpośrednich pociągów do kolejnych dużych europejskich miast" - zapowiedziała w komunikacie Gro Bakstad, prezes Vy.

Pociąg ma jechać z Oslo przez południowo-wschodnią Norwegię, zachodnią i południową Szwecję, Danię oraz północne Niemcy. Wśród największych miast na trasie będą Goeteborg i Malmoe w Szwecji, Kopenhaga i Odense w Danii oraz Hamburg i Berlin w Niemczech.

Trasa przez Skandynawię i Niemcy

Podróżni pojadą przez jedne z najbardziej widowiskowych przepraw kolejowych w Europie. Między Malmoe a Kopenhagą pociąg przejedzie przez Oeresund: 8-kilometrowym mostem, przez 4-kilometrową sztuczną wyspę i 4-kilometrowym tunelem pod cieśniną. Dalej, w Danii, pokona Wielki Bełt: najpierw ponad 6-kilometrowym mostem Vestbroen, a następnie 8-kilometrowym tunelem kolejowym Oesttunnelen.

Podróż z Oslo do Berlina ma potrwać około 14–15 godzin, a z Oslo do Kopenhagi około siedmiu. Cała trasa będzie miała około 1,5 tys. km i ma być obsługiwana przez cały rok dwoma kursami dziennie. Połączenie mają obsługiwać nowe składy ICE należące do Deutsche Bahn, wyposażone m.in. w wagon restauracyjny, wagon rodzinny i pierwszą klasę.

Poprzednie bezpośrednie pociągi między Oslo a Kopenhagą kursowały do końca 2004 roku. Obsługiwała je spółka Linx, należąca do norweskiego NSB i szwedzkiego SJ. Połączenie zniknęło wraz z likwidacją Linx. Likwidację uzasadniano brakiem rentowności, niską liczbą pasażerów i konkurencją ze strony linii lotniczych.

Bartłomiej Ciepielewski
